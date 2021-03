Hasta este jueves hubo importantes problemas con las vías para agendarse para vacunarse contra el coronavirus; sin embargo, desde este viernes el Ministerio de Salud Pública (MSP) incorporó el apoyo informático de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y el de la empresa GeneXus, lo que hizo que la página web volviera a funcionar.

Este viernes por la mañana el ministro Daniel Salinas informó a través de su cuenta de Twitter que siguen trabajando y pidió disculpas por “las molestias”, aunque resaltó que se trabaja en un contexto de pandemia con un alto número de casos. Según destacó, la página web para agendarse funciona y 60.000 personas lograron tener día y hora en el correr de la tarde del jueves. Sin embargo, puntualizó que el chat de Whatsapp, que funciona de forma automática, “aún está en reparación informática”.

Seguimos trabajando., lamentamos las molestias. Estamos vacunando en pandemia y con alto número de casos. La página web anda y permitió que se agendaran 60.000 personas en 12 horas. El chat de WhatsApp aún está en reparación informática. https://t.co/xZnMIdvjWr — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) March 19, 2021

Por otra parte, desde las redes sociales del MSP Salinas transmitió un mensaje a la población. Según dice en el video, “sabemos que están un poco fastidiados por el sistema de agenda”, pero afirma que trabajan “duro para que esto mejore” a partir de este viernes, y explica que hizo el mensaje porque “nos toca dar la cara”.

El ministro utilizó la metáfora de una “carretera congestionada en determinado horario” para ilustrar la situación actual de la agenda y aseguró que “en algún momento se logra llegar a destino”. Comentó que “en este caso estamos poniendo soluciones informáticas, como si agregáramos carriles a la carretera, nuevas vías para llegar a destino”.

Al finalizar la jornada de este jueves, el Ministro de Salud Pública, @DrDanielSalinas, emitió el siguiente mensaje dirigido a todos los uruguayos ante los hechos referentes a la agenda de vacunación contra la COVID-19. pic.twitter.com/awnKGDzGVQ — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) March 19, 2021

También agradeció el “alto compromiso” de la población e informó que hasta este viernes hay vacunadas unas 262.000 personas, que son “9% de la población mayor de 18 años en el Uruguay”; estimó además que con las personas agendadas a partir de este sábado “que son 87.000, llegaremos a 13% de la población objetivo”.

Según agregó, esta alta adhesión provocó una “recarga sobre el sistema, ya que en 48 horas se agendaron 124.000 personas, y seguramente 250.000 habrán quedado sin agendarse, pero lo cierto es que estamos trabajando para solucionarlo”.

El ministro terminó su mensaje diciendo que realizan “todo su esfuerzo” y que le están “exigiendo a quienes colaboran con la tarea” para “llegar a buen fin” este sábado.

Según un comunicado del MSP, la “importante demanda en Montevideo” hizo que se agotaran los cupos para las personas de entre 50 y 70 años en este departamento, pero está abierta la agenda desde las 21.00 del jueves para que en el interior del país los mayores de 80 años, el personal de salud y la población de entre 50 y 70 años, puedan vacunarse con 124.550 dosis de Pfizer Biontech y Sinovac.

Vacunatorios vacíos

A pesar de los anuncios del MSP, la situación en varias partes del país sigue sin cambiar. De hecho en Rivera, uno de los departamentos más afectados, que incluso tiene comprometida la ocupación de camas en CTI, sigue teniendo capacidad ociosa en los vacunatorios.

Según confirmó la diaria con fuentes de la intendencia, la agenda en el departamento sigue sin funcionar y los vacunatorios siguen vacíos, ya que las personas no logran acceder a la agenda. Este jueves el intendente Richard Sander confirmó en Arriba gente que los vacunatorios llegaron a tener “95% de capacidad ociosa”. “Estamos trabajando muchísimo en seguir siendo el departamento con más personas vacunadas, algo que le solicitábamos al presidente en enero y hoy se está dando. Tenemos el compromiso de vacunar a 60% o 70% del departamento. Estamos en eso, con una capacidad de 2.600 dosis por día, a pesar de que ayer y anteayer el sistema no funcionó muy bien”, comentó.

Al igual que en el resto del país, los riverenses se encontraron estos últimos días con un sistema que no permitía acceder a la agenda. A raíz de esto, Sander dijo que estuvo en contacto con el presidente Luis Lacalle Pou y le transmitió la situación. “El presidente me llamó el día martes para, de alguna manera, reclamarnos que había poca gente anotada para jueves y viernes, pero en realidad desde el lunes no ha funcionado el sistema, el martes funcionó muy poco, y ayer, miércoles, colapsó totalmente. Entonces no es que no tengamos gente para vacunar”.

Como posible solución, Sander planteó que se use el “Bus Expreso Esperanza, que es el ómnibus que tenemos para temas de salud en el interior del departamento, tenemos dos consultorios, uno médico y otro odontológico, para hacer un vacunatorio móvil y recorrer los barrios de la capital de Rivera e ir vacunando en los barrios, porque hay muchas personas que tienen dificultad en el manejo de la aplicación, tienen celular pero les cuesta un poquitito anotarse y muchas veces, cuando [el sistema] te rechaza, genera esa desconfianza”.

A esa opción se le agrega que “un empresario ofreció un ómnibus con accesibilidad” y que en el departamento hay 22 centros barriales donde se podría hacer la vacunación móvil “para lograr ese 60% que nos daría la inmunidad de rebaño que tanto deseamos”, explicó el intendente, que actualmente está en cuarentena, esperando que le realicen el hisopado este sábado.