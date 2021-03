El sábado circuló en el departamento de Salto un audio que indicaba que por error se habían abierto una serie de vacunas de Pfizer y que tenían que ser usadas a la brevedad, lo que ocasionó que varias personas se acercaran a uno de los vacunatorios de la ciudad y recibieran las dosis aunque no fueran personal de la salud, informó El País. Según un comunicado de la Dirección Departamental de Salud, el hecho está siendo investigado por la Dirección de Fiscalizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La directora departamental de Salud, Rosa Blanco, dijo al medio que fue “una situación puntual” y que no hubo comunicación oficial para avalar esa vacunación. “Lo que sucedió es que estuvimos trabajando con remanentes para todo el personal de la salud el viernes y el sábado. Como había gente que se agendó y no fue, empezamos a llamar gente del Centro de Materiales, fisioterapeutas, y se ve que empezó a circular una noticia falsa de que era para cualquier persona, pero no era así”.

“El hecho motivó que algunas personas recibieran la vacuna en forma irregular”, señala el comunicado de la Dirección Departamental, que añade que las personas fueron notificadas por el MSP.

Blanco no dijo cuántas personas fueron vacunadas por error, pero informó que se les agendará para la segunda dosis correspondiente. Opinó que fue “un momento de confusión”: “No fue más que un ratito y fue solucionado”.