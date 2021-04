El hombre tenía 49 años y murió el domingo de noche en su casa, sin recibir la asistencia solicitada a su prestador de salud, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Así lo denunció la familia y ratificó, en diálogo con la diaria, el diputado Nicolás Lorenzo (Frente Amplio), quien en la tarde de este lunes publicó en Twitter una carta dirigida a la población artiguense en la que reclamó que el hombre no había recibido asistencia y que “la situación sanitaria que estamos atravesando ya empieza a cobrarse vidas por no contar con los recursos o la previsión de situaciones”.

Según relató Lorenzo, el hombre “llama al hospital para que lo atiendan porque tiene problemas respiratorios y está con coronavirus. En una primera ocasión no lo atienden, demoran; después llama de vuelta, la ambulancia dice que no encuentran la casa, demoran una hora y pico, cuando llegan demoran en bajarse y el hombre fallece en brazos de la esposa”.

ASSE anunció en la tarde de este lunes que la Regional Norte del organismo dispuso una investigación de urgencia en la Red de Atención Primaria de Artigas para determinar lo que ocurrió y adelantó que las autoridades no darán notas de prensa hasta que culmine la investigación.

En domicilio

Lorenzo dijo desconocer lo que ocurre con la atención de las personas con covid-19 afiliadas a la mutualista de Bella Unión, pero reclamó que los usuarios de ASSE no tienen seguimiento. “Se los manda a la casa y después nunca más se los llama. Me ha llegado información de muchas personas que llaman por teléfono desesperadas para ver cómo hacen para que se les pase el dolor de cabeza, el dolor en el cuerpo o la tos, y cuando las atienden –porque los teléfonos están saturados– les dan la medicación casera, que es miel y limón, y más nada. Los médicos les dicen que es normal que les duela el cuerpo, que tengan fiebre. Se están normalizando las cosas que están pasando y no se visualiza que el paciente no puede describir su situación y está grave. Es lo que le pasó a este hombre, que estaba con fuertes dolores del cuerpo y le empezó a faltar el aire”, expresó Lorenzo.

En Bella Unión viven 13.000 personas y hay más de 200 con covid-19, por lo que “ASSE se vio saturada”, dijo Lorenzo. “Nuestra preocupación mayor es que tiene que haber un médico siguiendo de cerca a los pacientes con covid-19 para que no muera más nadie sin atención”, planteó el diputado.

Este problema no parece ser exclusivo de Artigas: el domingo ASSE ordenó una investigación administrativa por el caso de un hombre con coronavirus que falleció sin asistencia médica en Salto.

Durante la recorrida que hizo el jueves por Artigas el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, la prensa le preguntó por las demoras en la atención en emergencia; el jerarca respondió que “en estos momentos en los cuales el sistema de salud está en situación de estrés, de tensión, a veces pasa que cuando un paciente viene a una puerta de emergencia, y de repente se está estabilizando a dos pacientes o a un paciente que esté grave, es normal que se espere”, pero agregó que “por suerte no hemos tenido [ninguna] situación en ASSE de decir ‘no puedo atender un paciente por sobrecarga’: todo paciente grave se atiende siempre”.

En cuanto a las demoras de los testeos en Artigas, Cipriani anunció el jueves que se estaba instalando en Salto un laboratorio para hacer diagnósticos de PCR sobre coronavirus porque “en Artigas tuvimos demoras de cuatro o cinco días para hacer resultados”, y agregó que esto permitirá que se tenga el resultado dentro del plazo estipulado de 24 horas.

Gestión y anuncios

En su carta, Lorenzo reclamó por los recursos para gestionar la pandemia y responder adecuadamente a la salud de la población, y pidió más información sobre los anuncios que hizo Cipriani el jueves, de hacer el reacondicionamiento edilicio del centro de salud de Artigas para instalar un CTI y elevarlo a la categoría de hospital. “Cipriani hizo anuncios con [el intendente Pablo] Caram al estilo campaña electoral sobre un CTI público, pero averigüé en ASSE y dicen que no se trató en el directorio y que no está en el presupuesto quinquenal. Tenemos todos los anuncios y tenemos falta de atención a los pacientes covid; es contradictorio”, criticó.

En una rueda de prensa desde Artigas, Cipriani había dicho el jueves que se instalaría un CTI definitivo para el departamento a partir de la unidad para pacientes con patologías respiratorias agudas que se instaló en el centro de salud departamental. Comentó que es algo que había charlado con Caram porque “no puede ser que un paciente de ASSE de Artigas esté solicitando camas por todos lados”. Consultado por los plazos, dijo que la solicitud se incorporará a la Rendición de Cuentas de junio y que espera poder comenzar su instalación “antes de junio”.

“No se juega con las expectativas y las necesidades de la gente. La salud y la vida son cosas muy valiosas como para andar de anuncio en anuncio y que se nos sigan muriendo compatriotas en sus casas, sin asistencia”, reclamó Lorenzo en su carta. En diálogo con este medio agregó que el director departamental de Salud, Marcos Leonardi, no fue invitado a la recorrida que hizo Cipriani por el departamento y que tampoco estaba al tanto de la instalación del CTI, algo que debe autorizar el Ministerio de Salud Pública.