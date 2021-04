En un comunicado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció este martes la agenda para las personas que se vacunaron con remanentes de Sinovac o de Pfizer.

Según explicaron a la diaria desde el MSP, estas vacunas fueron aplicadas a personas con comorbilidades o trabajadores de la salud que no estaban agendados, para aprovechar dosis cuyos destinatarios originales no habían ido a recibirlas. En general son trabajadores de la salud que se encontraban en los vacunatorios, o personas con comorbilidades que fueron llamadas por los prestadores de salud para ofrecerles la vacuna. Esto afecta únicamente a estas personas, que saben que recibieron las dosis fuera de agenda y no tenían la fecha prevista para la segunda inoculación.

Quienes hayan recibido su primera dosis con remanente de la vacuna contra la covid-19 del laboratorio Sinovac (Coronavac) deben volver al mismo lugar de vacunación, por la segunda dosis, a la misma hora en que se les administró la primera, informó la cartera.

Según el cronograma, quienes se vacunaron el 9 de marzo deben darse la segunda dosis el martes 6 de abril; los del 10 de marzo, el 7 de abril; y los del 11 de marzo, el 8 de abril.

Además, las personas que se dieron la primera dosis con remanentes de la vacuna del laboratorio Pfizer-Biontech entre los días 12 y 19 de marzo deberán concurrir por la segunda dosis correspondiente, al mismo vacunatorio, los días viernes 9 y sábado 10 de abril.

Según el cronograma, quienes se vacunaron entre el 12 y el 15 de marzo deberán concurrir al vacunatorio el viernes 9 de abril, mientras que los que se vacunaron entre el 16 y el 19 de marzo deberán hacerlo al día siguiente.