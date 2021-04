En la previa a la conferencia de prensa que dará esta noche, el presidente Luis Lacalle Pou adelantó en una entrevista con el diario argentino La Nación que no tomará nuevas medidas para enfrentar la emergencia sanitaria. El mandatario puso el foco en el concepto de la “libertad responsable” y dijo que la libertad a la que apeló el gobierno es “compuesta”: “Es la libertad individual, pero con una conducta solidaria. La pandemia comprobó, por lo menos en esos primeros tiempos, que la libertad de comportamiento, la libertad de movimiento, la libertad de acción, tenían que estar íntimamente vinculadas a la solidaridad con la comunidad”.

“El gobierno debe actuar según sus convicciones y según lo que le haga mejor a su gente”, dijo Lacalle Pou, y en esa línea planteó que la “decisión última es del presidente”. En relación a medidas restrictivas de la movilidad, como el toque de queda durante la noche, dijo que no están arriba de la mesa. “¿Cuánto de esa medida significaría realmente contención del virus y qué consecuencias negativas tendría aparejadas? Eso es lo que pongo en la balanza”, apuntó. Para Lacalle Pou, se pueden incrementar los controles de las aglomeraciones o de los lugares que no cumplen con el protocolo, pero a su juicio no se debe castigar “al resto del país, que de alguna manera tiene que moverse”.

También dijo que las medidas del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) son tomadas en cuenta, pero señaló que es “asesor, no es decisor”, y explicó que eso no sólo lo dice el gobierno sino también los académicos. “El gobierno tiene la ciencia como un puntal fundamental por el estado de la salud, pero también es necesario valorar el factor social, el factor económico”, agregó.

En esa línea, adelantó que no se cerrarán los bares ni se reducirá la movilidad interdepartamental y dijo que “a priori” el gobierno no va a revisar las medidas. “¿Cuánto cambia que diga van a cerrar los bares y los restaurantes? ¿Cuánto cambia? El otro día en un programa de televisión con el presidente de la central sindical [Fernando Pereira, del PIT-CNT], estaban hablando de restringir movilidad y de repente hablan de los espectáculos públicos. El presidente de la central dice: ‘No está bien que hayan cerrado los espectáculos públicos porque los artistas de algo tienen que vivir’. Y yo digo: ‘¡Bingo!’; el planchero de un lugar donde venden chivitos de algo tiene que vivir, el pizzero también tiene que vivir, el mozo de restaurante tiene que vivir”, afirmó.

Sobre la vuelta a la presencialidad en la educación, dijo que la decisión les corresponde a las autoridades en la materia, pero opinó que no se les puede decir a los niños “empezá, cortá, empezá, acostumbrate a una rutina, ahora cortala, andá a la computadora, ahora andá a la clase. Esto corresponde a las autoridades de la educación y su autonomía, pero yo prefiero extender la suspensión de la presencialidad”.