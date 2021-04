El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que se vacunará a personas mayores de 18 años con síndrome de Down.

Las jornadas de vacunación serán este viernes de 10.00 a 16.00 y mañana sábado 17 de abril de 13.00 a 19.00. La vacunación será en Montevideo City Academy, predio de Montevideo City Torque, en Camino Los Aromos y ruta 101.

Hay dos vías para agendarse: comunicándose con la Asociación Down del Uruguay, al 093974601 y 096638174, o con Montevideo City Torque, al 095960488 y 093964274.

Todas las personas que vayan a vacunarse deben hacerlo acompañadas de sus representantes legales. En los próximos días se informará sobre la vacunación para personas de más de 18 años con síndrome de Down en el resto del país.

Hace unos días, la Asociación Down del Uruguay había reclamado la inclusión de las personas de más de 40 años con síndrome de Down como población prioritaria para la vacunación.

La Asociación hizo llegar dos notas a las autoridades MSP con este objetivo, en las que aclaran que tener síndrome de Down no implica, por sí solo, un factor de riesgo, pero el problema está en las comorbilidades que padecen muchas personas con síndrome de Down, como diabetes, obesidad, problemas pulmonares y cardiopatías congénitas, entre otras.

Según Estela Brochado, secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Down del Uruguay, se estima que hay entre 700 y 800 personas adultas con síndrome de Down.

Comorbilidades

El MSP está evaluando incluir en el proceso de vacunación, con prioridad, otras patologías como fibrosis pulmonar o fibrosis quística, entre las más severas, y también a personas con diabetes I y II.

Según informó el MSP, se formó un grupo de trabajo para gestionar los casos especiales, es decir, la vacunación de aquellas personas que por algún motivo no puedan recibir una vacuna asignada (por ejemplo, alergias a alguna vacuna en particular y deban cambiar).