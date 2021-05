Hace poco más de un mes los trabajadores pertenecientes a distintas farmacias -entre ellas las grandes cadenas como Farmashop, San Roque y Pigalle- conformaron la Federación de Coordinadoras de Farmacias del Uruguay, y uno de sus primeros reclamos es que sean tenidos como personal de prioridad para recibir la vacuna contra la covid-19.

Gabriela Torrado, una de las directoras de la federación dijo a la diaria que “hay muchas personas en riesgo” y no hay forma de que se los vacune. Enviaron cartas solicitándolo a la Cámara Uruguaya de Farmacias y Afines, al Centro de Farmacias del Uruguay y al Ministerio de Salud Pública (MSP): “No tuvimos ninguna respuesta, ni siquiera para tener una reunión”, contó.

Torrado dijo que según sus estimaciones más de 60% de la plantilla de trabajadores aún no ha recibido la vacuna. “Sea por rango de edad o porque no llenaron las solicitudes a tiempo. Hay mucha gente joven con problema cardíacos, obesidad, hipertensión, que no fueron vacunados”, comentó.

La integrante de la federación dijo que tanto ellos como las personas que están en supermercados deberían tener prioridad a la hora de recibir las dosis. “Son servicios esenciales. La gente cuando se siente mal lo primero que hace es ir a la farmacia, no a una puerta de emergencia. Estamos muy expuestos”, aseguró.

Torrado es empleada de Farmashop y estimó que en lo que va de la pandemia cerca de 700 personas debieron hacer cuarentena por haber tenido algún compañero positivo o sospechoso de tener coronavirus; pero en total hubo, en esa cadena, 203 casos confirmados.