Tras una leve caída en los decesos por covid-19 en Macedonia del Norte y un brusco decrecimiento de la mortalidad en Hungría a partir del 13 de abril, Uruguay se ha convertido en el país del mundo que registra más muertes por coronavirus en el promedio de los últimos siete días, en relación a su población.

Según los datos divulgados este jueves por el sitio Our World in Data, Uruguay registra en los últimos siete días una mortalidad de 17,31 personas por millón de habitantes, mientras que Macedonia del Norte ha caído a 16,73 fallecidos por millón de habitantes, y Hungría, a 14,8. No muy lejos de estas cifras también está Paraguay con 12,06 fallecidos por millón de habitantes.

Uruguay, sin embargo, tampoco registra actualmente su pico en este indicador, que se produjo el 15 de abril, cuando alcanzó las 18,55 muertes por millón de habitantes. En ese momento Hungría era el país con mayor mortalidad, con 27,21 fallecimientos por millón de habitantes.

Macedonia del Norte, ubicado al sureste de Europa, viene flexibilizando levemente algunas medidas para contener la pandemia. El martes de la semana pasada habilitó la reapertura de restaurantes y cafeterías y canceló el toque de queda durante la Pascua ortodoxa y el Ramadán. A principios de abril el gobierno cerró bares y restaurantes, además de imponer un toque de queda entre las 20.00 y las 5.00, cuyo comienzo se atrasó la semana pasada hasta las 21.00.

Hungría también comenzó a flexibilizar algunas medidas a partir del 7 de abril, aun cuando en ese momento tenía la segunda tasa más alta de contagios de la Unión Europea y la primera en fallecimientos. En aquel momento, el gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán retrasó de las 20.00 a las 22.00 el toque de queda nocturno y ordenó una apertura de comercios, aunque con un limitado aforo de diez metros cuadrados por cliente. Si bien se reabrieron las peluquerías, no ocurrió lo mismo con restaurantes, bares y hoteles.