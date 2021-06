El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez, aseguró este martes que el sindicato “fue el único gremio que votó en contra” en la mesa representativa cuando el PIT-CNT definió un paro general para el 17 de junio. Según comentó, aún están en conversaciones “los compañeros y compañeras de la dirección del movimiento sindical tratando de modificar la decisión”.

Tras una reunión que mantuvo con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el dirigente sindical dijo que les “parece que en un momento en que se intenta volver a la presencialidad, que la gente está desesperada por la vacuna, un paro de estas características podría afectar todo el proceso y esa no es una decisión que compartimos”. De todas formas, afirmó que la FUS se plegará a la decisión tomada, pero advirtió que “la medida de paro va a afectar a la población”.

En su momento, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que “el movimiento sindical garantizará la atención de urgencias y emergencias, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia, al mismo tiempo que garantizará que se mantengan abiertos los vacunatorios en su totalidad”.

Sin embargo, Bermúdez planteó otro escenario. A su entender, que la campaña de vacunación se desarrolle sin problemas no se logra a través de una declaración: la “preserva que estén las condiciones, que estén los trabajadores y que la gente pueda llegar, y para eso tiene que haber transporte”. El dirigente sindical detalló que ese día puede pasar que los vacunatorios no abran porque los trabajadores hagan paro o que sí estén abiertos pero la población no tenga forma de llegar a ellos; “Estamos diciendo que la medida de paro va a afectar a la población, decir que si la gente no llega al vacunatorio eso no afecta, es una tontería”.

En relación a la reunión que mantuvo con Salinas, Bermúdez detalló que se presentaron las cifras de personal de la salud vacunado, que es “un número muy elevado”, aunque matizó esa afirmación y dijo que han “recorrido buena parte del país por este tema, en algunos lugares nos encontramos algunas dificultades y en otros condice con lo que el ministro nos ha informado”.

Asimismo, se conversó sobre la apertura de la presencialidad en el sistema de salud. Según declaró Bermúdez “el Ministerio de Salud Pública maneja un horizonte posterior a fines de junio para comenzar el proceso de apertura de la presencialidad, es decir, la atención en las instituciones de salud, sobre todo en [los casos de] las enfermedades no transmisibles, que en Uruguay requieren restablecer un proceso que claramente fue afectado por la pandemia”.