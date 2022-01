No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Ante los récords de casos diarios de coronavirus, que se van superando en cada jornada, este lunes en la Torre Ejecutiva el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con Daniel Salinas, titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), y José Luis Satdjian, subsecretario de la cartera, para evaluar la situación de la pandemia. Luego de poco más de dos horas de reunión, los tres jerarcas dieron una conferencia de prensa en la que no hubo anuncios ni medidas, sino un énfasis en la importancia de la vacunación.

El presidente dio el puntapié inicial y recordó que hace un año el gobierno estaba terminando las tratativas para obtener las vacunas, y hoy “la gran defensa que ha tenido nuestro país es justamente el alto porcentaje de vacunados”. Informó que actualmente hay cerca de 76% de personas con dos dosis y que 43% ya tiene la tercera dosis. Agregó que con la agenda que se dará este martes se llegará a más de la mitad de la población con la tercera dosis (51%). “Sin perjuicio de ello, todavía tenemos más de 600.000 uruguayos que se podrían agendar para recibir esa vacuna, y va de suyo que, una vez más, exhortamos a esos uruguayos a hacer lo propio”, dijo.

El mandatario sostuvo que lo que pasa en Uruguay con la pandemia “está pasando en el resto del mundo, en distintas etapas”. Evaluó que la nueva variante ómicron “es bastante más contagiosa, si bien no reviste la gravedad de las otras”, y destacó que las recomendaciones que hace el gobierno “son las mismas” que ya ha hecho para variantes más letales, “que son por todos conocidas”.

“Es cierta la preocupación de algunas personas que nos comentan que se ha visto estresado, presionado y exigido el primer nivel de asistencia [de la salud]. Y también nos ha sucedido lo mismo con el tema de los test, tanto en el momento del hisopado como del resultado. Algunos países han decidido no testear asintomáticos, como Israel y Argentina. Pero nosotros –en una actitud, desde nuestro punto de vista, más garantista– no vamos a proceder de esa manera”, indicó. Además, sobre este tema Lacalle Pou dio un dato que catalogó como “relevante”: Uruguay gasta casi un millón de dólares por día en test de coronavirus.

En una respuesta indirecta a la oposición política, el presidente mencionó que “se ha sugerido [al gobierno] la toma de medidas”, que no sabe “cuáles” pero se las puede imaginar porque “algunos, que son los creadores de la cuarentena obligatoria, quizás vayan por ese camino de restringir”. “Nosotros, claramente, decimos que a veces el no tomar medidas directamente es una medida. Y nosotros, con las prevenciones no farmacológicas, además de las vacunas, si se cumplen las recomendaciones del MSP, estamos con cierta tranquilidad dentro de la existencia y la convivencia de una pandemia, como está todo el mundo y nuestro país”, indicó.

Los datos de casos diarios “Algunos países ya suspendieron el conteo de casos”, dijo Lacalle Pou durante la conferencia, y reconoció que el gobierno uruguayo estuvo “a punto” de tomar esa decisión “hace un mes, mes y medio”. Consideró que el dato diario no es prioritario, como sí lo son las cifras de personas fallecidas o de internados en cuidados intensivos. Sin embargo, aseguró que el gobierno decidió seguir dando esos datos “hasta por un exceso de información, para ser transparentes”.

Salinas: en verano hubo “excesos de confraternidad”

En tanto, el ministro Salinas dijo que la tercera dosis de la vacuna es “muy importante” porque es “un claro refuerzo para evitar las complicaciones de la enfermedad”; de pronto, “no tanto la transmisión, pero sí las hospitalizaciones, CTI y fallecimientos”. Agregó que en la actualidad el concepto que hay que manejar es de “control funcional de la pandemia”, por lo tanto, “hay que cambiar la cabeza”, ya que “no exclusivamente por la cantidad de casos se va a mensurar el resultado, sino también por la repercusión en el sistema sanitario”.

Dijo que, dada la presión en el nivel primario de atención, “habrá que redistribuir alguna fuerza sanitaria desde un nivel secundario de complejidad a uno primario, pero sin dejar de lado las intervenciones quirúrgicas ni la atención de las afecciones neoplásicas, cardiológicas y la diabetes”. “Las afecciones crónicas tienen que seguir siendo controladas, porque son lecciones aprendidas ya. Hoy no estamos igual que al inicio de 2021, porque estamos con alto índice de vacunación y esto nos permite manejarnos de una manera alternativa y diferente”, sostuvo.

Salinas dijo que las recomendaciones del MSP son las conocidas. Agregó que “evidentemente, durante el verano se han visto algunos tipos de excesos de confraternidad”, y recordó que en lugares cerrados es importante el uso del tapaboca, así como mantener una buena ventilación. También recomendó “evitar las aglomeraciones todo lo posible”, especialmente a “aquellas personas que son vulnerables, que están inmunodeprimidas, que tienen tratamientos que les bajan las defensas, que tienen más de 60 años o varias comorbilidades”.

Vacunación en niños de 5 a 11 años Tanto Lacalle Pou como Salinas destacaron que hay 113.000 niños de entre 5 y 11 años anotados para recibir la vacuna pediátrica de Pfizer a partir del 12 de enero. Esto representa un tercio de esa población, y el presidente llamó a los padres a vacunar a los niños para “empezar tranquilamente el año lectivo”.

FA: gobierno subestima “una cepa altamente contagiosa”

A todo esto, en filas del Frente Amplio (FA) surgieron críticas a cómo el gobierno está manejando la pandemia en la actualidad. El senador Charles Carrera dijo a la diaria que ve la situación “con mucha preocupación” y sostuvo que “lo más grave es el colapso del sistema de salud y el estrés del personal médico y no médico”.

“En la situación actual, es una realidad cómo se posponen otro tipo de tratamientos para atender la pandemia. Existe una falta de control con respecto a los turistas al ingresar al país y al regresar a su país, donde muchos de ellos no han podido retornar por estar enfermos y no se les está haciendo seguimiento al ingreso –hay denuncias de test truchos– y a la salida”, agregó.

Carrera subrayó que “la cantidad de casos es preocupante y lo que aparentemente hace que la situación no sea más grave es la baja de la letalidad y, según el ministro de Salud, el desacople entre enfermos e internados en CTI”. “Si esta tuviera los niveles de hace un año, entonces estaríamos ya ante una catástrofe”, indicó.

El senador del FA subrayó que el gobierno no está tomando medidas “y se juega el destino de la pandemia a lo que pase, sin hacerse cargo del problema y sin comunicar en forma clara ante qué situación de la evolución nos encontramos”.

“Están subestimando una cepa altamente contagiosa, que ya está saturando nuestro primer nivel de atención en salud. Tampoco fue buena señal la postergación de la tercera dosis a sectores de la población que esperan hace meses; en cambio, se reservaron vacunas para los turistas”, declaró Carrera en línea con críticas hechas el fin de semana por el expresidente José Mujica. Este lunes el ministro Salinas les respondió: “la vacunación de los habitantes del Uruguay está asegurada” y “hay dosis para todos; teniendo eso asegurado, ¿por qué no ayudar a inmunizar a otras personas que durante algunos días van a convivir con nosotros?”.