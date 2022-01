La coinfección con más de un virus no es algo anormal, pero llamó la atención de las autoridades sanitarias a nivel mundial cuando Israel reportó el 30 de diciembre el primer caso de flurona en una mujer embarazada sin vacunar: la persona tiene covid-19 y, al mismo tiempo, influenza. Este martes el epidemiólogo de referencia de la Organización Mundial de la Salud, Abdi Mahamud, brindó una conferencia de prensa en la que aclaró que ambos virus no comparten información, por lo que el aumento de casos de flurona no aumenta el riesgo de evolución del coronavirus a variantes más peligrosas.

“Se trata de virus de especies completamente diferentes, que usan receptores distintos para infectar, y no hay mucha interacción entre ellos”, destacó. Agregó, según consigna la agencia de noticias Efe, que “las mutaciones del coronavirus SARS-CoV-2 suelen generarse especialmente en personas no vacunadas, en las que el patógeno tiene más posibilidades de replicarse”.

El especialista acotó que están apareciendo más casos de flurona que en 2020, pero entiende que está dentro de lo esperando, en tanto hay mayor relajación de las medidas sanitarias en muchas sociedades, algo que se une a una reducción de las vacunas contra la gripe.

Mahamud insistió en que “el principal objetivo debe seguir siendo vacunar a todo el mundo para que se reduzcan las posibilidades de mutación”. En esta línea, agregó que a pesar de haber descartado que la combinación de gripe y coronavirus genere una mutación combinada, los virus afectan al sistema respiratorio superior, por lo que su entrecruzamiento genera mayor riesgo.

Flurona en Brasi, España e Israel

El primer reporte llega desde Israel, pero Brasil alertó esta semana por la aparición de seis casos de flurona, en medio de una fuerte ola de gripe común. Por el momento se han detectado en Río de Janeiro, en San Pablo y en Ceará, informó la cadena O Globo.

Ante estos casos, el infectólogo Roberto Medronho, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, comentó a ese medio que “además de la pandemia de covid-19, la ciudad vive una pandemia de gripe influenza y quien no esté vacunado contra ambas enfermedades puede tener un cuadro grave”.

Por otra parte, se identificaron los primeros casos de flurona en Cataluña, España, y presentan los síntomas normales de la enfermedad del coronavirus: “Tenemos algún que otro caso, pero sin que represente una diferencia respecto de los otros; son pocos, son anecdóticos y no tienen mayor relevancia”, explicó este lunes la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel, en una rueda de prensa consignada por Efe.

“No es un Frankenstein”

Julio Medina, infectólogo y director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, compartió su opinión al respecto en su cuenta de Twitter. “Vemos Influenza (gripe) + adenovirus, o Influenza + sincitial respiratorio, etcétera. SARS-CoV-2 + Influenza (‘flurona’) no es un virus nuevo, no es un ‘Frankenstein’, solamente es una coinfección”, dijo el experto, quien subrayó que “la coinfección de virus en algunos pacientes no es algo excepcional”.

En esta misma línea se expresó José Antonio López Guerrero, director del departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, quien en una entrevista con Efe marcó que con lo extendida que está la variante ómicron, si se empieza a buscar la doble infección es probable que se la encuentre con mayor frecuencia.

El especialista español brindó tranquilidad al decir que “no es algo matemático que dos virus sumen clínicamente. Puede que sea puntualmente más grave, pero no necesariamente; de hecho, la mujer en Israel prácticamente no tenía síntomas. La sintomatología de una infección mixta varía, dependiendo de la carga viral con que uno se infecte de cada uno de los virus y también de la edad, del estado inmunológico, de otras patologías que se sufran”.