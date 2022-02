En las próximas horas, el Ministerio de Salud Pública actualizará la ordenanza sobre cuarentenas, aislamientos y protocolos en actividades al aire libre. Este miércoles por la mañana, en conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el subsecretario, José Luis Satdjian, y el director general de la Salud, Miguel Asqueta, adelantaron los detalles.

Salinas anunció que se está preparando al país para ir hacia “una mayor actividad en todos los campos, van quedando muy muy pocos campos con restricciones”.

A dos semanas del inicio de clases y ante una disminución de casos activos de covid-19, de internaciones y de personas fallecidas por la enfermedad, Salinas anunció los cambios, y dijo que cuando esté lista la ordenanza, se la harán llegar a las autoridades del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) “para que la consideren”. Reafirmó que “Uruguay fue pionero en el reinicio de clases” y que ahora se apuntará a disminuir el ausentismo, por la necesidad de socialización de los niños, su salud mental y su desarrollo neurocognitivo.

Las indicaciones de cuarentena difieren según el nivel educativo ante casos de brotes, que se declaran cuando hay dos o más casos confirmados dentro del aula. A nivel de preescolares, Salinas anunció que “no se va a pedir cuarentena a quienes tuvieron covid en los últimos 60 días”, pero que sí deberán hacerla, en caso de brotes, los niños y niñas que no hayan cursado enfermedad en los últimos 60 días, quienes podrán reintegrarse (sin requerir test) a los seis días de la última exposición. Dijo que se tomó esa decisión porque se trata de niños no vacunados, que tienen mucha interacción física y no usan tapabocas.

En casos de brotes en escuelas y educación media, no tendrán que hacer cuarentena niños y adolescentes que tuvieron covid-19 en los últimos 60 días y tampoco quienes tienen dos y tres vacunas. En cambio, dijo que quienes cuenten con una sola dosis o no estén vacunados sí tendrán que hacer cuarentena y podrán reintegrarse al octavo día de la última exposición (tampoco requiere hacerse el test para levantarla).

A nivel de educación terciaria, en caso de brotes, dijo que “no se va a pedir cuarentena en ningún caso”, sólo automonitoreo de síntomas y consulta inmediatamente si estos se presentan.

Docentes y auxiliares educativos que estén en el aula, ante brotes, no harán cuarentena si tienen dos o tres dosis, pero sí quienes tengan una sola dosis o no estén vacunados. Quienes tengan tres dosis tienen que hacerse un test al quinto día de la última exposición, y quienes tienen dos dosis, un test al inicio y otro al quinto día.

Salinas aclaró que se mantienen las medidas generales de tener las aulas ventiladas y la recomendación de que los mayores de seis años usen tapabocas, aunque el ministro subrayó que es una recomendación, al igual que lo es seguir vacunándose.

Las autoridades comentaron que los cambios siguen los criterios del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, de la Organización Mundial de la Salud y de pediatras y expertos nacionales en inmunización.

Asqueta resaltó que “no va a haber en el inicio de clases una encuesta de entrada para ver quién estuvo enfermo, quién no estuvo enfermo, quién tiene vacunas, quién no. Nosotros como ministerio no le estamos diciendo a la ANEP que a la entrada de las aulas o al ingreso en la inscripción de los niños se llenen formularios”, sino que, ante un brote, el adulto responsable tendrá que informar si el niño tuvo o no covid. “No se va a hacer al ingreso ningún tipo de discriminación ni separación según el estatus de haber estado o no vacunado”, subrayó Asqueta.

Por otro lado, el director de la Salud aclaró que se habla de brote cuando además de haber dos casos dentro del aula, hay un “nexo epidemiológico evidente”. Esto quiere decir que si hay dos niños que tienen covid, pero son hermanos, o coincidentemente tienen covid-19, no se puede hablar de brote. “Se van a dar casos de diferentes individuos que son positivos y a veces pueden confluir en una misma aula”, y en estos no se aplicará el criterio de brote.

Dijo que hasta ahora, muchas veces por la iniciativa de directores y docentes “ante la existencia de tres, cuatro, cinco o diez casos en un centro educativo, [ese centro] se cerró”, y que no estuvo mal, por la información de la que se disponía hasta el momento, pero que “eso ahora tiene que ser visto a la luz de la evidencia científica y según la situación sobre si existe brote”.

“Mañana hay una escuela con diez niños que han dado positivo en este día calendario y no se va a cerrar”, insistió. “Está absolutamente infundado cerrar un centro educativo porque haya dos tres, cinco casos que no tienen nexo entre ellos”, remató.

Todo eso refiere a casos de brotes, y no a situaciones individuales de niños, niñas, adolescentes o docentes sintomáticos que, como siempre, ante la aparición de síntomas, deben consultar, y hacer cuarentena y aislamiento en caso de ser positivos.

Aislamientos

A nivel de población general el MSP bajó todos los períodos de aislamiento para niños, adolescentes y adultos que sean sintomáticos y tengan covid-19. El período depende según el estado vacunal: quienes tengan tres dosis, o los niños con dos dosis, ya no tendrán que hacer siete días de aislamiento, sino cinco.

En adultos y adolescentes sintomáticos con dos dosis y menos de 180 días de haber cursado la enfermedad, el MSP bajó el período de aislamiento de diez a siete días. Para personas no vacunadas sintomáticas, sean niños, adolescentes o adultos, la ordenanza bajó de 14 a 12 días el tiempo de aislamiento, y se podrían reintegrar al trabajo o al centro de estudio al séptimo día si se hacen el test y les da negativo.

En cuanto al aislamiento de personas asintomáticas, Salinas informó que el período de aislamiento se mantiene en siete días y que en no vacunados se bajó a diez días. Salinas aclaró que en ningún caso se requiere test para regresar al lugar de trabajo.

Aforo 100%

“Se va a permitir el desarrollo al aire libre de todo tipo de actividad, con aforo 100% y sin control de vacunas”, anunció Salinas. Además, dijo que habrá aforo completo de eventos masivos en espacios cerrados para quienes tengan la vacunación completa. En las fiestas y eventos, si son al aire libre, ya no habrá control de vacunas, anunció el ministro, que aclaró que en lugares cerrados el aforo se aumentó a 100% para quienes tienen las dos dosis. El protocolo de fiestas y eventos dejará de tener tiempo máximo, añadió.

Salinas aclaró que todas estas indicaciones contenidas en la ordenanza se seguirán de manera continua y que en abril harán otra revisión. Consultado sobre el fin de la emergencia sanitaria, el ministro respondió: “Vamos bien, pero hay que esperar que se den otras señales de organismos internacionales sobre el fin de la pandemia”, y recordó que “Uruguay no es una isla”. Citó al director general de la OMS, Tedros Adhanom, quien ha insistido en que no se puede dar por concluida la pandemia y que África, con una cobertura vacunal de 17%, “implica un riesgo de mutación”.