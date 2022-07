Ante la sentencia de la Justicia que indica suspender la vacunación contra la covid-19 en niños menores de 13 años, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado urgente y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, brindará una conferencia de prensa.

El MSP informó que se acatará la decisión del juez al mismo tiempo que se procede a apelarla, por lo que la vacunación para esa población queda suspendida desde hoy, y aclaran que el resto de la población puede seguir vacunándose.

AHORA || Comunicado urgente || Tema: Vacunación menores de 13 años, MSP acata fallo. @DrDanielSalinas @JoseSatdjian pic.twitter.com/DjTEi6He5c — MSP - Uruguay (@MSPUruguay) July 7, 2022

El MSP volvió a afirmar que sus decisiones están “basadas en la evidencia científica disponible, amparados en la idoneidad, experiencia y trayectoria de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, el grupo ad-hoc, el grupo GACH y la comunidad científica, quienes determinaron con base en múltiples estudios que las vacunas administradas son seguras y efectivas”.

Asimismo, desde el ministerio se hace “énfasis en la importancia de mantener los cuidados no farmacológicos especialmente en las poblaciones que no hayan recibido las vacunas o que no hayan completado su estatus vacunal”