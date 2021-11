No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Las estimaciones iniciales de la Cámara Uruguaya de Turismo indicaba que a Uruguay arribarían entre 5.000 y 7.000 personas para ver la final de la Copa Sudamericana que se jugó este sábado, y la de la Libertadores femenina que se jugó el domingo; sin embargo, se acercaron al país unos 3.000 turistas. Esto provocó que el primer fin de semana de actividades de la Conmebol en Uruguay no tuviera un gran impacto para el sector turístico.

El secretario de la Cámara Uruguaya de Turismo, Francisco Rodríguez, comentó este lunes que, sobre todo en materia gastronómica, la final no movió la aguja en cuanto a concurrencia a restaurantes ni tampoco en materia hotelera. Rodríguez dijo a El Observador que cuando se confirmó que para ingresar al país cada persona debía tener un PCR negativo y que las vacunas anticovid eran obligatorias para concurrir al estadio, las reservas cayeron. De todas formas, apuntó que en Montevideo los hoteles de cuatro y cinco estrellas estuvieron al límite de su ocupación.

“La mayoría de las estadías en los hoteles fueron de dos noches y algunos de una noche, que llegaron el sábado directo al partido y se fueron el domingo de tarde”, dijo Rodríguez, que agregó que “el movimiento en los restaurantes no cambió mucho con respecto a los anteriores fines de semana”.

Por su parte, Daniel Fernández, asesor del directorio del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay (Cambadu), comentó en diálogo con varios medios que el impacto de este fin de semana “no movió la aguja”. “No incidieron para nada. Fue un fin de semana como cualquier otro, con unas noches muy veraniegas, que eso ayuda a la venta, pero para nada incidió. Más allá de que algunos comercios puntuales en la cercanía del estadio se vieron muy beneficiados. Pero no movió la aguja para nada”, dijo Fernández a Telemundo.

Opinó además que es muy difícil que se llegue a las 60.000 personas que se proyectan para la final de la Copa Libertadores, aunque la esperanza está puesta en ese evento. Según dijo a radio Universal, el ingreso “fuerte” de extranjeros será a partir del miércoles y el jueves, y comentó que si se llega a la mitad de las estimaciones del gobierno, “desbordan todos los comercios de Montevideo”.

El asesor apuntó que el aumento de turistas beneficia principalmente a los puntos centrales de la capital del país, y que para los bares y locales gastronómicos ubicados en los barrios “va a ser un día común como cualquier otro”.

También opinó sobre el tema el director de Turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado, quien en diálogo con Desayunos informales de Canal 12 dijo que “es mejor siempre tener entre 10.000 y 15.000 brasileros que no tenerlos, y si no estaba esta final no iban a estar. Ellos gastaron en hotel y consumos personales, es como una reactivación tras la reciente apertura de fronteras, es una gran noticia. El plato fuerte que viene esta semana es muy importante”.