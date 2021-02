Una ruta de murales que se expande desde Florida

La pintora francesa Leo Arti llegó a Villa 25 de Agosto (Florida) con un propósito sencillo: una vida menos acelerada, y terminó aceptando una tarea interminable, cambiarles la fachada a las casas, llenarlas de color. Con 50 años de carrera, lleva 12 en Uruguay dando clases en su taller y construyendo una ruta de murales que trasciende el departamento. Hace cinco años se propuso salir con un carro tirado por un caballo y durante cinco semanas sumó kilómetros pintando por el interior. Desde fines de 2020 está empeñada en llamar la atención sobre la importancia de las abejas. La nueva movida generada por esta artista plástica tiene el objetivo de visibilizar la conservación ambiental y el rol de las abejas en la biodiversidad.

“Me mudé 20 veces, soy una gitana, hice exposiciones en todo el mundo; en Uruguay es la primera vez en mi vida que duermo en la misma cama durante diez años. Generalmente la primera pregunta que la gente me hace es por qué 25 de Agosto. ¿Y por qué no?”, contesta esta parisina, que figura como Michèle Dubaux en los documentos y que no se siente a gusto en las ciudades. “Hubiera podido ir a cualquier otro lugar, pero hace poco di con una respuesta que me gusta mucho: ‘Me quedé acá porque cuando entré a 25 de Agosto no encontré la salida’. El que no conoce el lugar no va a entender. Pero este pueblo da al río, y cuando queremos salir tenemos que dar toda una vuelta”, explica, divertida. “Por ahora no tengo otro proyecto que seguir acá haciendo lo que me gusta: embelleciendo el pueblo y sosteniendo un poco la vida en este tiempo tan raro de malestar”.

El nuevo proyecto nació hace más de un año, cuando nadie imaginaba la pandemia, mientras hablaba con un coterráneo, otro francés afincado en Uruguay, que lleva adelante un emprendimiento apícola. Leo Arti entendió que había que construir, como existe en países como Argentina, una especie de circuito turístico que acerque al consumidor al trabajo de obtener la miel. “Y para mí, la meta principal es que la gente proteja su entorno, que no ponga matayuyos, que matan también a las flores y las abejas. Todo el mundo sabe que sin abejas no tenemos más fruta, no tenemos verdura; hay que pensar en el futuro”.

Como esa idea por ahora no prosperó, la pintora retrucó con una iniciativa propia: “Decidí hacerlo sola, por mis medios. Ahora hay gente que me llama para pintar abejas en su casa. Entonces tengo un motocarro y ya completamos más de 40 trabajos (en acrílico, para exterior). El lunes terminé de pintar todas las paradas de ómnibus del pueblo. A fin de mes voy a San José y a Montevideo. La abeja es fantástica, se la tiene que conocer más, no sólo comer la miel sin conciencia, sin saber que para hacer una cucharada la pobre abeja trabaja toda su vida”.

A veces pinta una sola, a veces interviene los muros con grupos de insectos; los estilos son variados, ya que sus alumnas también pintan. Cuando hace calor, sufre bastante durante la tarea, o pasa que tiene que repasar los trazos porque la lluvia los borró. Lo cierto es que hasta el otoño, en cualquier parte de Uruguay, Leo Arti estará dispuesta a llenar los muros de zumbidos imaginarios y cada persona que pinte una abeja está invitada a su vez a subirla a las redes de La ruta de las abejas.

Huerta abierta en Colonia

Este fin de semana, previo a Carnaval, se monta nuevamente el Mercado de la Tierra en La Vigna (ruta 51, km 120, Colonia Valdense) que promueve Comunidad Slow Food Colonia, sabores y tradiciones. El mercado funcionará el sábado 13 entre las 9:30 y las 12:30, mientras que a las 11:00 los asistentes podrán atender la presentación del Calendario Ilustrado de Huerta, a cargo de Alejandro Sequeira, Fernando Queirós, Raquel Barg y Neris Lautaret, antes de hacer un recorrido por los plantíos.

Función gratis en Canelones

Mañana a partir de las 20:00, atención balneario La Floresta (Canelones), porque se trasladan hasta allí las proyecciones y rescates audiovisuales del ciclo Mientras tanto CINE. La cita, con entrada libre, como siempre, aunque sujeta a aforo, es en el café La Tregua, en el ex cine La Floresta. El programa se compone de DATA, de Gral Treegan, Altiplano, de Felipe Bellocq, Luisa, de Leandro Galetta, y Te miré. Te fotografié. No te encontré, de Silvana Camors. También habrá tiempo para un guiño local, ya que en la sección de cine casero, se podrá ver La Floresta en 16 mm. Además, exhibirán una selección de UtracinemaMéxico y se presentarán películas del taller de Súper 8.

Espacios públicos en Montevideo

La Intendencia de Montevideo lanzó un llamado, destinado a cooperativas sociales y de trabajo, para realizar custodia y mantenimiento de espacios públicos. La convocatoria abarca 236 puestos en 36 lugares (desde el Jardín Japonés hasta el Lago Cachón). La recepción de propuestas será entre el 17 y el 19 de febrero inclusive, en el horario de 10:00 a 14:00, en la División Espacios Públicos y Edificaciones, sector Parques, ubicado en el piso 3 del edificio sede (18 de Julio 1360) puerta 3094.

Las tareas asignadas comenzarán a regir el 16 de junio y a fin de año se realizará otra convocatoria para vigilancia, limpieza y mantenimiento de otros 15 espacios. Por consultas: 1950 3666/ 3661.