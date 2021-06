No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En diciembre de 2020 se articularon distintas organizaciones para crear la red PirotecniaCero.uy, que tomó como modelo experiencias regionales. La Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo (DVVM) decidió sumarse a dicha coordinadora, en la que confluyen más de 40 grupos de todo el país con perfiles diversos: hay protectoras de los derechos de los animales pero también están agrupadas organizaciones vinculadas con la salud, entre ellas familiares de personas con trastornos del espectro autista, con capacidades diferentes o hipersensibilidad sensorial, y militantes ambientalistas.

“Queríamos integrar esa red, pero también garantizar un abordaje amplio del tema; no se trata solamente de proteger el derecho de los animales a estar bien cuando empiezan a aparecer las bombas y petardos a fin de año, sino hacer una discusión integral, con todo lo que tiene que ver con el derecho al trabajo de genLa pestete que ya compró mercadería y aspectos culturales de quienes reclaman poder festejar como tengan gana, aparte de ver diferencias técnicas entre pirotecnia sonora e insonora. En realidad, cada vez que se acerca fin de año o hay fiestas de ese tipo, la gente que está en contra de la pirotecnia se activa, y después pasa. Nos comprometimos a generar instancias de reflexión lejos de esa eclosión del debate. En ese momento distintas plataformas animales propusieron en las juntas departamentales prohibir la pirotecnia. Hubo cerca de siete juntas que la regularon o la prohibieron, hubo incluso algún municipio que lo hizo, como La Floresta. A mí me impresionó mucho el impacto que tuvo ese tema; me di cuenta de que era relevante”, señaló la titular de la DVVM, María Elena Laurnaga.

La consultada opina que es necesario salir de la coyuntura de fin de año para “no caer en una actitud oportunista”, y generar un espacio de discusión que contemple todas las aristas. De allí que el seminario web “Regulación de la pirotecnia sonora. Consulta ciudadana y debate”, que comienza mañana, pretenda abordar el problema desde enfoques complementarios, incluyendo el bienestar animal y humano, el impacto medioambiental, social, cultural, y el costado económico. El ciclo de encuentros virtuales tiene como propósito generar un espacio de consulta abierta sobre la pirotecnia sonora, las propuestas de regulación normativa y el análisis de experiencias nacionales y regionales.

Como punto de partida mañana será la presentación de PirotecniaCero.uy. La semana próxima el foco estará puesto en los proyectos de ley y propuestas normativas de la DVVM, además de revisar la experiencia en Chile. Participan Silvana Pérez Bonavita, Gastón Cossia, Claudio Visillac y Alan Mackern Hopkins, director de Asuntos Internacionales Coaniquem (Corporación de Ayuda al Niño Quemado).

El tercer seminario, previsto para el 17 de junio, abordará experiencias de regulación normativa a nivel departamental y local en Uruguay. Se expondrán aspectos normativos, procesos de negociación, aprobación y primeras experiencias implementadas en 2020.

Para el cuarto encuentro, el 24 de junio, se darán cita el veterinario Diego Caraballo y la médica Beatriz Manaro, del Centro de Quemados.

Todas las instancias se realizarán de 19.00 a 20.30 en modalidad virtual por Zoom. Se requiere inscripción previa enviando un correo a [email protected] para obtener el link de acceso. También se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de la Defensoría y por Facebook Live.

Reflexiones pandémicas

La Facultad de Información y Comunicación (FIC) invita a la jornada “Aportes de la información y la comunicación para pensar la pandemia”, que se realizará este viernes, 4 de junio, de 16.00 a 19.30 en vivo por el canal de Youtube de la Universidad de la República (Udelar) y por Uni Radio.

La apertura contará con las palabras del rector de la Udelar, Rodrigo Arim, la decana de la FIC, Gladys Ceretta, y el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi.

Habrá dos paneles de expositores que contemplarán las miradas desde el campo profesional y desde la academia. Además, se presentará un trabajo audiovisual sobre el tema realizado por estudiantes de la licenciatura en Comunicación. El evento será moderado por Natalia Bolaña y Andrés D’Avenia.

Conversatorio sobre educación en arte

“Hacia una nueva institucionalidad” es el motor de una conversación que mantendrán Manuel Borja-Villel y Marcelo Expósito, ambos desde España, junto a Sebastián Alonso y Femando Miranda, desde Uruguay, con motivo de la segunda activación del libro No fue posible encontrar lo que buscábamos. Reflexiones sobre prácticas culturales, acciones artísticas y educación, una publicación de Ediciones CasaMario, colección “Fuegos cruzados”, de Alonso y Miranda.

El encuentro virtual comienza hoy a las 14.00 por Zoom y será transmitido en vivo por Youtube: ladiaria.com.uy/UaI.