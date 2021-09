La conmemoración se originó en la década de los 90, en Europa, cuando un grupo de ciudadanos decidió incentivar el uso de vehículos que no dependan de los combustibles fósiles. Estaba en marcha una crisis petrolera y, por otra parte, la movilidad sin automóvil prometía reducir muchas enfermedades no transmisibles, una de las mayores causas de muerte en el mundo. Finalmente, en el año 2000 se estableció el Día Mundial sin Auto. Cuando llegó a América Latina, Uruguay no fue la excepción en sumarse a la causa.

“Este miércoles nos movilizaremos con la pretensión de exponer la problemática de una pandemia que nos aqueja hace una década”, dijo a la diaria Arthley Chacón, más conocido como Marley, vocero de Bicivilizados Uruguay. Además, explicó que este año, con la apertura de la movilidad pospandemia los siniestros se volvieron a disparar. “Los coches no sólo generan mayor contaminación ambiental y acústica, también hacen que nuestras calles sean más inseguras e incentivan que las personas sean mucho más sedentarias, trayendo consecuencias en el organismo como la obesidad mórbida, problemas de circulación y arteriales, entre otros”, agregó el vocero. “En resumen, es una fecha que busca concientizar sobre violencia vial y sobre la huella de carbono que produce el excesivo comercio motor”, sostuvo. “Es una movilización que tiene un formato particular, porque buscamos sensibilizar a través de la alegría y la música mientras rodamos en bici, roller, skater o el medio no motorizado que deseen. Estamos invitando a los participantes a que usen indumentaria blanca, como símbolo de paz, o roja, como símbolo de siniestralidad, y la imagen que exhibimos de un auto rojo dado vuelta con una flor verde con el fondo blanco no es casual: lo rojo del auto representa la sangre derramada, la flor verde el cuidado ambiental, y el fondo blanco reclama la pacificación del tránsito”, explicó el vocero sobre la pauta que los acompañará este año. El fin común del colectivo es “reivindicar e impulsar la transformación del desarrollo urbano, desde la sociedad civil organizada”, sintetizó.

En Uruguay existen otros proyectos vinculados a la movilidad sustentable que trabajan sobre el tema. Uno de ellos es Movés, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como agencia implementadora y ejecutado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en asociación con el Ministerio de Ambiente (MA) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y la colaboración de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. “El objetivo general del proyecto es la movilidad eficiente y sostenible, con varias líneas que accionan en conjunto, con una parte normativa, tecnológica y de cambio cultural”, contó Valentina Vincent, integrante de Movés y especialista en planificación urbana y movilidad territorial. “Además de crear cambios en la cultura del desplazamiento, trabajamos generando herramientas para que los gobiernos departamentales los implementen en cada territorio”, detalló.

Hace pocos días, con varios colectivos como Bicivilizados siendo partícipes de las diferentes instancias de intercambio a lo largo de aproximadamente dos años, Movés lanzó la Guía para la planificación de la movilidad urbana sostenible, un documento que brinda herramientas para el desarrollo de la movilidad urbana sostenible en Uruguay. Se accede gratuitamente a través de moves.gub.uy.

Consultada sobre qué posibilidades tienen actualmente los uruguayos para trasladarse de forma sustentable, Vincent entiende que “si bien hay algunas, como las bicisendas o la implementación de ómnibus eléctricos, entre otras cosas, aún falta hacer un cambio tanto cultural como gubernamental, que se base en parte en la elección de moverse distinto, para quienes tienen el privilegio de cambiarlo, y por la parte gubernamental, de realizar la planificación y el financiamiento adecuado para que esos cambios sean reales y eficientes”. En cuanto a cuáles son los mayores beneficios de este tipo de movilidad, consideró importante tener en claro que “dejar el auto ayuda a nuestra salud física y mental, ahorramos mucho tiempo porque nos movemos de una manera más accesible, autónoma y reducimos los espacios”, enumeró. Expresó que, de cualquier manera, el uso del automóvil también significa inequidad social: “Se sabe que las personas que andan en auto son mayoritariamente hombres, de clase media alta y en edad laboral, eso marca una desigualdad”, remarcó.