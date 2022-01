No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La primera semana del año comenzó con un intenso volumen de tránsito y una importante ocupación en alojamientos turísticos. La Policía de Tránsito se preparó este domingo para el “operativo retorno” ya que muchas personas volvían a sus hogares luego de las fiestas, según explicó este lunes su vocera, Vanesa Briozzo. Detalló que la ruta Interbalnearia fue la de mayor movimiento, con “tránsito parejo en ambos sentidos. Hubo 2.500 vehículos por hora; sin embargo, estaba fluido. El pico fue durante las 21.00, pero fue fluido durante toda la tarde”.

Durante el fin de semana no se registraron siniestros faltes, comentó Briozzo en diálogo con Desayunos informales, pero destacó que hubo algunos siniestros con lesionados. Por ejemplo, durante las primeras horas de la tarde del domingo, en la ruta Interbalnearia kilómetro 86, un vehículo intentó cruzar la ruta y una persona mayor de 70 años terminó lesionada, aunque no fue grave; y en Florida un vehículo volcó y dos niños de cinco y ocho años resultaron con lesiones graves, ya que no tenían el sistema de retención adecuado.

A nivel turístico fue un buen comienzo de año, con el impulso de 95.000 turistas extranjeros que llegaron al país en la segunda quincena de diciembre, según informó la presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), Marina Cantera, a Montevideo Portal.

En cuanto a la ocupación en lugares turísticos, la presidenta de Camtur dijo que aún no se hizo un relevamiento, pero tras el primer sondeo se estima que hubo antes de Navidad una ocupación entre 70% y 80% en algunos destinos y subió a fin de año, con una ocupación que llegó a estar entre 80% y 90% en los destinos más requeridos, que son Rocha y Maldonado, el fin de semana pasado, y agregó que algunos de Canelones reportaban ocupaciones bastante cercanas a 80% y en Colonia de 60%. “El movimiento está performando muy bien en todo el país y eso es motivo de alegría para todo el sector”, comentó.

Con respecto a la temporada que se va a desarrollar, Cantera dijo que se mira “con mucha cautela” y sin estar “demasiado esperanzados”. “Igualmente, por ahora, si bien la situación sanitaria está cambiando en estos últimos días por el aumento de casos, por el momento no hay una afectación general. Hubo cancelaciones en algunos destinos, mismo algunos hoteles han tenido que devolver señas, pero hay un movimiento que es bueno, sostenido y que, por el momento, no se ha visto demasiado afectado”, dijo la presidenta de Camtur.