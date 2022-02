Este lunes, en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania que comenzó la semana pasada, Twitter comenzó a etiquetar a periodistas que trabajan en medios de comunicación rusos como RT o Sputnik como “afiliados al gobierno ruso”. Esto generó quejas de diferentes trabajadores de la prensa en todo el mundo, que en muchos casos no solo trabajan con estos medios sino que también informan en medios que nada tienen que ver con Rusia.

Uno de estos casos es el del periodista uruguayo y residente en Montevideo, Sergio Pintado, que trabaja en Sputnik. “Soy un periodista uruguayo que circunstancialmente trabaja para un medio ruso con una determinada línea editorial”, afirmó en Twitter, y añadió que “eso de ninguna manera quiere decir que mi cuenta personal esté al servicio del gobierno ruso y mucho menos que comparta todas las políticas de mi empleador”. “Etiquetar periodistas por el medio al que trabajan es antidemocrático y violento”, concluyó.

Consultado por la diaria, Pintado, que trabaja como coordinador del equipo web de Sputnik en Montevideo, que está conformado por cuatro personas, dijo que se enteró de la etiqueta en su cuenta al mediodía. La notificación le daba una dirección de correo electrónico para “informarse más”, pero no le daba opción para presentar una apelación ante la red social. “Me dicen que si quiero más información sobre cómo funcionan las etiquetas, que escriba un correo, pero no lo presenta como una opción de reclamo”.

“En mi cuenta de Twitter no hago ningún tipo de opinión o posicionamiento editorial”, señaló. Durante la semana pasada, Pintado no hizo mención alguna a la invasión rusa en Ucrania, ni compartió artículos de Sputnik o cualquier otro medio al respecto. Solo publicó un tuit relacionado con el debate entre Óscar Andrade y Guido Manini Ríos sobre el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y otro sobre la transmisión por streaming del clásico del fútbol uruguayo del pasado domingo.

Pintado explicó que el equipo web en el que trabaja “cubre únicamente América Latina”, es decir que no ha estado cubriendo el conflicto bélico “más allá de alguna repercusión” a nivel regional. “Estamos totalmente ajenos a la cobertura del conflicto, más allá de que estamos en contra de la guerra y de cualquier derramamiento de sangre”, sostuvo.

La medida también afectó al argentino Marco Teruggi, que si bien escribe en Sputnik, también es periodista para Página 12, Revista Crisis y AM 750, medios de comunicación que nada tienen que ver con Rusia.

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Fabián Cardozo, dijo a la diaria que el sindicato se puso en contacto con la Federación Internacional de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc), porque “ya hay dos periodistas latinoamericanos que han denunciado esto”.

Cardozo, que conduce el programa radial GPS Internacional, producido por Sputnik, dijo que habló con la presidenta de la Fepalc sobre el caso de Pintado y del periodista argentino para que consulte al resto de organizaciones regionales y se exprese sobre el tema.

“Este es un tema grave, que es responsabilidad de la plataforma. Es un hecho bastante curioso. Sputnik y RT tienen ese cartel hace tiempo, pero el periodista no es el medio, no corresponde”, señaló.

La medida “afecta cuestiones de libertad de expresión y de libertad de trabajo”, sostuvo.

Criterios

¿Cuál es el criterio de Twitter para marcar a periodistas como “afiliados al gobierno ruso”? Según Hugo Rodríguez Nicolat, director de Políticas Públicas de Twitter en América Latina, las etiquetas se aplican a los medios que dependen de Estados “pero también a personas, como editores o periodistas de alto perfil, asociados con los mismos”.

El director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), Gustavo Gómez, calificó la decisión de la red social como “un abuso contra periodistas” y le preguntó a Rodríguez Nicolat, a través de Twitter, si las sanciones a Pintado y Teruggi se enmarcan dentro de la política que describió, si además de etiquetar cuentas personales la red social reduce la difusión de los tuits y si esta resolución también aplica a medios y periodistas del otro lado del conflicto.

El director de Políticas Públicas de Twitter en América Latina solo respondió que además de Rusia, la medida se ha tomado con cuentas de China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Cuba, Ecuador, Egipto, Honduras, Indonesia, Irán, Arabia Saudita, Serbia, España, Tailandia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

En su blog, la empresa aclara que “en el caso de las entidades de medios afiliadas al Estado, Twitter no recomendará ni amplificará entre los usuarios cuentas o sus tuits con estas etiquetas”.

Javier Pallero, director de políticas de la organización Access Now, sostuvo que sigue siendo “problemático que se etiquete aun al personal jerárquico” de estos medios. “La distinción entre línea editorial del medio y opinión del trabajador como usuario es súper relevante”, consideró, y denunció que la medida tomada por Twitter “está hecha a medida del caso RT”. En este sentido, recordó que “las reglas a medida suelen ser pésimas”.

En conversación con la diaria, Sergio Pintado fue consultado sobre qué indicaciones le dio Twitter en caso de que un día deje de trabajar en Sputnik y pase a otro medio que no dependa de otros Estados para que le quiten la etiqueta. “En el momento en que tomaron la decisión, a mí no me llegó más información ni contexto. Twitter decidió colocar esa etiqueta y no hubo lugar a debate o discusión”, respondió.

Las cuentas de Twitter de RT y Sputnik tienen la etiqueta de “medio afiliado al Estado ruso” desde agosto de 2020.