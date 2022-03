Ganar confianza para hacer una buena picada, servir una mesa de té tentadora o preparar comida saludable y sabrosa a la vez es lo que busca transmitir Steffi Rauhut a través de Sabores para compartir (Penguin Random House). Esta cocinera profesional, exmodelo y madre de dos, conocida mediáticamente por su rol como jurado de la primera temporada del reality Bake Off Uruguay, condensa en su primer libro su idea de que la cocina casera puede ser rica y una experiencia de disfrute. Como antecedente, no puede dejar de citarse que desde 2015 desarrolló un blog de nombre significativo: Not Only Salad, es decir, No sólo ensalada, que era “básicamente mi respuesta cada vez que me preguntaban ‘¿qué comen las modelos?’”, explica. El índice de este volumen, donde pueden encontrarse unas papas a la suiza con jamón y huevos fritos, un arroz a la brasileña o unos pancitos de leche rellenos con membrillo, parecen darle la razón.

Rauhut declara tener un vínculo con las ollas que se remonta a una infancia alimentada por recetas con raíz alemana; luego, lo canalizó en estudios en gastronomía, primero en el Instituto Crandon y después en Francia, donde se formó en administración hotelera y de restaurantes, y al regreso fundó Süss Pastelería.

Pero recalca que su noción de cocina está ligada al agasajo, como cuenta en el prólogo: “Sucumbí ante el encanto de la cocina siendo muy chica. Me encantaba prepararles postres a mis papás y hermanos, y meter ‘mano en la masa’ cuando papá hacía (y sigue haciendo) sus míticas pizzas en horno de barro. También lo heredé de mi abuela Oma, cocinera innata que transmitía el amor a su familia por medio de sendos menús de entrada (siempre sopa de verduras con cabello de ángel), plato y postre, fuese el día que fuese de la semana. Ella me enseñó a cocinar con sensatez, a aprovechar al máximo aquello que tuviese a mano para transformarlo en algo presentable, y a valorar el alimento. Siendo un niño, mi abuelo vivió en carne propia, como tantos otros, la Primera Guerra Mundial. De ahí que hayamos heredado casi como leyendas tantas anécdotas familiares que nos enseñan a valorar lo que nos rodea y a agradecer poder estar juntos. La herencia culinaria de los Rauhut tuvo su punto alto con mi tía Helga, que sin estudios formales de cocina llevó adelante, durante muchos años, su casa de té, Doña Angelita, en un pueblito alejado en Maldonado llamado José Ignacio. Es ahí donde pasaba gran parte de mis veranos, en plena temporada de ajetreo para ella, y donde me enamoré del aroma a sus wafles con salsa de dulce de leche, a torta de chocolate y a manteca tostada en un sándwich caliente”. La diferencia entre las dos generaciones, concluye, es que en aquella época no existían las redes sociales ni la rapidez de la repercusión que tienen para un emprendimiento.

Club de flores

Mañana, de 17.30 a 19.30, La Florería (Brito del Pino 1151 esquina Baldomir) inicia sus cursos con un taller sobre armado de ramos en casa. Se aprenderán técnicas básicas de limpieza y preparación de flores, su manipulación y mantenimiento. Los materiales están incluidos, sugieren asistir con delantal y un florero en el que llevarse lo trabajado. Por consultas: [email protected]

Dulceros en carrera

La temporada 2022 del concurso Bake Off Uruguay empieza esta noche a las 21.00 en canal 4. Catorce pasteleros amateurs se probarán en el reality gastronómico, basado en un formato británico, que llega a este estreno con la mayor parte del equipo renovado: Jimena Sabaris en la conducción y el jurado, integrado por el cocinero y parte del canal, Hugo Soca, la sommelier y experta en etiqueta Rose Galfione y, la única que repite, Sofía Muñoz, directora de la cafetería Pecana.

Digan Cheese

La segunda edición de Cheese Festival del Queso Artesanal, que organiza La Vigna, en Colonia Valdense, tendrá lugar el sábado desde las 10.30 hasta la noche. El cronograma incluye talleres de elaboración de quesos, maridajes con cerveza, con vino y con chocolate, catas a ciegas, y un ambiente con música en vivo, gastronomía y patio cervecero. Más datos a través del 099478717 o [email protected]

Arte y bocados

Hoy en La Domus Puerto Cultural (Barrios Amorín 1757 casi Miguelete), de 18.00 a 23.00, funcionará Galpona Baretto, ofreciendo bebidas y bocados a quienes, por ejemplo, se acerquen al encuentro con los artistas que están exponiendo actualmente: Pablo Cetrulo, Sabina Gerstein, Elisa Musso, Marcial Patrone y Juan Perazzo. La charla con ellos está pautada para las 20.00.