Las salas de escape o escape rooms son un pasatiempo colectivo que se ha puesto muy de moda en el mundo entero y que hace unos años ha llegado a Montevideo a través de lugares como Juegos Mentales o Claustrofobia. Allí, con tiempo limitado, un grupo de personas intentará escapar de una habitación cerrada, temática y especialmente preparada, resolviendo puzles y desafíos, en equipo o en pareja. En 2017, en el Kennerspiel des Jahres, la saga de juegos EXIT de Devir, creada por los diseñadores alemanes Inka y Markus Brand, fue elegida juego del año y desató una pasión irrefrenable en quienes gustan de los escape rooms. Al tiempo que se transformaban en juegos de mesa, otorgaban la posibilidad de jugarlos en la habitación que cada quien elija.

Cada juego de EXIT tiene una temática diferente, por ejemplo, una isla olvidada, un museo misterioso o un laboratorio secreto, entre múltiples escenarios.

Esta saga habilita el juego en equipo, en una dinámica de deducción que potencia la comunicación y el pensamiento colectivo. Ya no tenemos que trasladarnos a un lugar físico especialmente preparado para vivir una experiencia de escape. Podemos tenerla en nuestra propia casa, funcionando de manera cien por ciento analógica, sin necesidad de aplicaciones digitales. Una tijera, un lápiz, papel y una goma de borrar por persona serán herramientas suficientes para atravesar esta desafiante experiencia que pondrá a prueba nuestro poder deductivo, nuestra atención y nuestras estrategias de organización y comunicación contra reloj.

Al día de hoy, la saga de Devir cuenta con 23 títulos publicados, con diferentes niveles de dificultad, agrupados en tres categorías: principiante, avanzado y experto.

Debo decir que son juegos que presentan un alto nivel de complejidad y que son realmente desafiantes. Por ese motivo aconsejo acercarse desde el nivel principiante e ir in crescendo en dificultad hasta vivir las experiencias más exigentes, dentro de las cuales los títulos más aclamados son “El castillo prohibido”, en el que un grupo de excursionistas se adentra en un castillo abandonado cuyo portón se cierra apenas ingresan y sólo podrán salir si resuelven un gran número de acertijos; “La tumba del faraón”, en el que estando de vacaciones en Egipto visitamos la tumba de Tutankamón y, tras darnos damos cuenta de que hemos perdido a nuestro grupo, cuando estamos buscando la salida encontramos una cámara funeraria y al entrar, la puerta se cierra; “Muerte en el Orient Express”, que es el favorito de mucha gente. Emulando la famosa historia de Agatha Christie, viajamos en el tren cuando se produce un asesinato y debemos resolver una serie de enigmas para descubrir quién cometió el crimen.

Para adentrarse en la experiencia de estos juegos, recomiendo comenzar por “La feria terrorífica”, encarnando un grupo de gente aventurera que se monta en uno de los vagones de un tren embrujado y queda encerrado en una de las atracciones de la feria abandonada.

Los EXIT tienen también una propuesta para la infancia, “Acertijos en la jungla”, y prometen nuevos títulos para el público pequeño.

Para atravesar esta experiencia, quienes amamos los juegos de mesa como objetos estéticos debemos tener disposición para intervenir el juego, rayarlo, recortarlo, marcarlo y hasta romperlo, ya que una de las características esenciales de este tipo de juegos es que no pueden volver a jugarse. Es una experiencia para vivir una sola vez. Encariñarnos con el objeto no nos llevará por buen camino y no nos permitirá aprovechar la historia con plenitud. Abriremos la caja, jugaremos y nos despediremos del juego para siempre. Por lo tanto, recomiendo ir poco a poco y sin apuro, para no chocar, sin querer, con algún spoiler.

Papel, lápiz y goma de borrar en mano, desempaquetaremos la caja y nos encontraremos con el manual de instrucciones, que tendremos que leer a fondo y con suprema atención antes de continuar. El manual nos pedirá que no miremos absolutamente nada del interior de la caja antes de leerlo con detenimiento. Realmente vale la pena hacer el esfuerzo de no vichar los materiales que el juego contiene si el manual no lo habilita, pues estaremos atentando contra nuestro propio disfrute. También es recomendable echar a andar un cronómetro durante la partida, ya que la puntuación final que el grupo obtenga estará relacionada directamente con el tiempo empleado en resolver todos los puzles y acertijos. Digamos que el juego necesita la dosis exacta de agilidad y cautela, que nos permita desarrollar nuestra más amplia capacidad de escucha y observación para que los ojos no se pierdan ningún detalle del escenario que se despliegue.

El recorrido tiene una duración aproximada de una hora, aunque esto depende mucho de las características del equipo. Su precio gira en el entorno de los $ 1.290. Están recomendados para no más de cuatro participantes y también pueden jugarse en solitario. Se pueden adquirir en Enigma Games, Montevideo Gaming House, Sparta Board Games, Bebemi, XUruguay, Active y Guarida Corp.

Elegite el grupo que más te motive y probá una de estas experiencias. No tenés escapatoria.