Aunque en determinadas proyecciones de cine y funciones de teatro las personas sordas son contempladas, esa parte de la comunidad no había sido incluida en actividades vinculadas a la soberanía alimentaria y el cultivo a escala hogareña. Eso esgrime Paula Rodríguez Bayle para contar por qué se alió con Soledad Piazza Conde para impartir el primer taller de huerta en lengua de señas uruguaya (LSU), que tendrá lugar este sábado, 20 de abril, de 9.00 a 12.00, en el Jardín Botánico (19 de Abril 1181). La actividad tiene un cupo preferencial para estos interesados, si bien está abierta al público en general. Vale decir que requiere inscripción previa obligatoria y tiene un costo de $ 1.000 (no excluyente). No se suspende por lluvia. Para participar solicitan llenar antes del viernes la ficha de inscripción: https://ladiaria.com.uy/Uqj. Organizan Cultivo Hogar y Karukinka, con el apoyo del Jardín Botánico de Montevideo y de su Asociación de Amigos.

Paula Rodríguez, que es idónea en LSU y actualmente cursa en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la República) una tecnicatura en interpretación y traducción, lleva adelante al mismo tiempo un emprendimiento de fitoterapia, enfocado en la medicina herbal. Fue en una feria de plantas que conoció a la ingeniera agrónoma Soledad Piazza, que lleva dos décadas en el rubro. Por eso la idea de unir la formación de ambas en un curso en el Botánico, donde Piazza ya daba talleres, se dio naturalmente. “Me parece importante que la información llegue al mismo tiempo, y de manera horizontal, a la comunidad sorda. También tendría que haber un taller en Braille”, dice como ejemplo. “La verdadera inclusión está ahí”.

Lo novedoso de la propuesta no implica mayores dificultades para explicar el crecimiento de una raíz o un tallo, señala Rodríguez, y si viene al caso nombrar el kale, por citar un vegetal, la solución es describirlo, en ausencia de una seña específica “Pero puedo decir que es una hoja oscura, arrugada, de la misma familia del repollo... Ahí está la capacidad de adaptación del intérprete; así que venimos preparando todo eso. Se unió la red y se está formando algo lindo, que ojalá que abra otros espacios”.

Relax en los viñedos

Conectar con todos los sentidos un domingo de mañana es la premisa de yoga y vino que este fin de semana se trasladará hasta la bodega Cerro del Toro, en Piriápolis (Maldonado), para un recorrido con sesión de yoga y la oportunidad de disfrutar del vino. Todo eso, como recalcan, a dos kilómetros del mar, 160 metros de altura y con una energía inigualable.

El itinerario arrancará el domingo 21 a las 10.30 con una visita guiada por los viñedos para trasladarse a las 11.15 a la sala donde tendrá lugar la clase a cargo del instructor y sommelier Nicolás Guerra.

Para las 12.45 está prevista la degustación de vinos coordinada por la enóloga, sommelier y también instructora de yoga Alejandra Trabazo. Acto seguido, el almuerzo y tiempo libre para la sobremesa de campo.

Por más datos, contactar al 099 037 294.

Encuentro con la funga

Senderismo para el reconocimiento de hongos, desde la exuberancia del bosque hasta los rincones más discretos. Curiosos con ganas de sumarse a esta aventura en la naturaleza deben saber que la cita es el sábado de mañana en el Arboretum Lussich, en Punta Ballena. Cuesta $ 600 y hay paquetes familiares. Por consultas: 098 237 834 (organiza Expandiendo el Micelio).

Cumbre en la chacra

Se trata de una fecha doble, el 20 y 21 de abril, con dos ejes temáticos, frutos nativos y hongos silvestres. La cita es en la chacra Ibirá Pitá con una dupla empapada en ambos universos: la dueña de casa, Laura Rosano, y Alejandro Sequeira.

Por más información, enviar whatsapp al 099 500 574.

Taller de kokedama

Todos los materiales incluidos para realizar un kokedama (literalmente, “bola de musgo”), una técnica japonesa de cultivo, paso a paso, junto a una merienda que incluirá una opción dulce o salada, un café de especialidad a elección y un agua saborizada, es la propuesta para el sábado 20 de abril de 15.00 a 17.00 en @botanico.uy.

Lelé Cristóbal en Colonia

Este sábado de noche cruza desde Buenos Aires a Colonia el cocinero Lelé Cristóbal, artífice de Café San Juan. Lo hace para encender los fuegos de Bohemia y compartir experiencias en el restaurante local, entre música y buen vino.

Para asegurarse lugar, contactar al 099 712 955.

Lo mejor de Guatemala en Carrasco

Este jueves Manzanar festeja la llegada por primera vez a Uruguay del cocinero Sergio Díaz, quien lleva adelante el prestigioso establecimiento Sublime, número uno de Guatemala según la lista Latin America’s 50 Best Restaurants. Un menú especial regado por los vinos de Catena promete una noche inolvidable. Los lugares son limitados. Reservas al 095 121 925.