A principios de abril del año pasado, los cuidacoches comenzaron a recibir pagos mediante la plataforma Mercado Pago, sistema de pago electrónico de la empresa Mercado Libre. En ese momento se lanzó un plan piloto en Montevideo con 25 personas que participaron en las primeras capacitaciones.

En este contexto, la diaria conversó con Graciela Rodríguez, representante de la Asociación de Cuidacoches del Uruguay, y con Mercado Pago para conocer cómo está funcionando esta iniciativa tras varios meses de implementación y cuáles son los próximos pasos en este proceso de inclusión financiera.

Actualmente Mercado Pago está llevando a cabo nuevas capacitaciones. “Nuestro compromiso, junto con la intendencia, es seguir avanzando en la expansión de la iniciativa de manera coordinada, como lo hicimos hasta ahora. Teniendo en cuenta la temporada de verano, en los últimos meses nos enfocamos en potenciar esta iniciativa en Maldonado. Luego retomaremos las capacitaciones en Montevideo”, indicaron fuentes de la empresa. Rodríguez, por su parte, describió el proceso como un cambio prometedor, aunque con retos evidentes. “La aceptación al principio fue buena porque era algo nuevo, pero después el entusiasmo inicial bajó”, comentó. A pesar de esto, muchos cuidacoches continúan utilizando la herramienta y la consideran práctica, mientras que otros prefieren mantenerse en el pago en efectivo debido a dudas o limitaciones técnicas.

El proyecto tuvo un impacto positivo en los ingresos. Ahora algunos usuarios que antes no pagaban por falta de cambio pueden hacerlo a través de esta herramienta. Sin embargo, Rodríguez remarcó que el cambio no fue significativo: “Los pagos son más estables, pero siguen siendo muy variables”.

Digitalización en la calle

El plan se lanzó en abril de 2024 con el propósito de democratizar las finanzas, incluyendo al sistema a personas que fueron históricamente excluidas; en coordinación con la Intendencia de Montevideo, Mercado Pago comenzó un plan piloto con cuidadores de vehículos de Montevideo registrados en la intendencia para que puedan recibir propinas de cualquier monto a través de un código QR que funciona asociado a una cuenta única y personal.

“Mercado Pago brindó capacitación sobre el uso y operativa de la herramienta y los ayuda a crear sus cuentas desde cero, lo que en algunos casos supone comenzar creando una casilla de correo electrónico”, aseguraron desde la empresa.

En sintonía con lo anterior, mencionaron: “Para lograrlo, nos apoyamos en la tecnología y buscamos mejorar la experiencia de nuestros usuarios, tanto pagadores como los cuidacoches, y facilitarles el día a día”.

Uno de los principales desafíos mencionados por Rodríguez es la comunicación con Mercado Pago. Señaló que, en ocasiones, los cuidacoches se enfrentan a problemas técnicos o de conectividad sin una vía rápida de solución. “Sería ideal tener un contacto directo para resolver dudas o problemas rápidamente”, comentó.

También mencionó la necesidad de un mayor apoyo por parte de la intendencia para que todos los cuidacoches puedan acceder a las herramientas necesarias, una preocupación compartida por muchos en el sector. “Algunos trabajadores siguen sin tener acceso a teléfonos móviles o internet, lo que limita su participación en el sistema digital. Además, aunque las capacitaciones iniciales fueron completas, la falta de continuidad y la escasa participación en capacitaciones posteriores dificultan la implementación del sistema a gran escala”, aseguró.

No obstante, afirmó que varios cuidadores no asistieron por distintas razones, y que todavía “algunos están con dudas”. Consultada sobre qué comentarios recibieron por parte de los usuarios, indicó: “Los que están familiarizados con Mercado Pago están contentos. Pero hay otros que no están tan convencidos o que directamente no quieren usarlo. Algunas personas tienen prejuicios hacia nosotros y, aunque les demos más opciones, igual les molesta tener que pagar”.

A su vez, Rodríguez sostuvo que están organizando una reunión con los futuros intendentes para conversar sobre sus propuestas y necesidades. “Queremos presentarles nuestras ideas y buscar apoyo”, concluyó.

Con más de 80.000 vendedores utilizando sus herramientas, como QR y pagos online, la plataforma Mercado Pago desde hace ocho años viene fortaleciendo su presencia en el país. De acuerdo a cifras proporcionadas por la empresa, más de 650.000 personas utilizaron el pago con QR desde su lanzamiento, y cerca de 450.000 lo hicieron sólo en 2024, especialmente en sectores como gastronomía, taxis y supermercados, con un crecimiento notable en el interior.

Permiso para cuidadores de vehículos Los requisitos para obtener el permiso incluyen ser mayor de 18 años y presentar cédula de identidad, carné de salud vigente, certificado de antecedentes judiciales y certificado de habilitación policial. El trámite no tiene costo y se realiza con agenda previa llamando al 1950 internos 9541 y 9560 (lunes a viernes de 10.00 a 18.00) en la Unidad de Cuidadores de Vehículos (San José 1399 esquina Santiago de Chile). El permiso únicamente habilita el cuidado del vehículo, no la gestión de estacionamiento ni el cobro adicional. Por más datos, dirigirse a [email protected] o ingresar en https://ladiaria.com.uy/UsR.

.