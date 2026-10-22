Festival Cósmica activará el parque Mauá el sábado

Cósmica se define como “un ecosistema cultural transdisciplinar, creado en 2021 por TRIBUcultural y pozodeagua”. A lo largo de cinco ediciones fue mostrando cualidades de plataforma viva, que logra que convivan las artes visuales y la música, la danza y el pensamiento crítico, la educación y la comunidad. La participación activa, de puertas abiertas, es un denominador común de todas las actividades que fue proponiendo en encuentros previos. La cita anual, que esta vez se propuso ser nómade, comenzará el sábado en el parque Mauá.

“Con el apoyo de Fundación Itaú [FIC], alianzas público-privadas y autogestión, a lo largo de este lustro, Cósmica se ha posicionado como un instrumento que apuesta a horadar la hegemonía cultural para hacer de los derechos culturales una realidad encarnada que permita la acción directa de la comunidad en su contexto”, señalan desde la organización. En 2026, este carácter colaborativo se refuerza al trasladarse a un espacio público recuperado, como es el dique Mauá, en la rambla Sur.

Así como cada año establecen un eje de trabajo, que partió en el primer año de la premisa “Accionar esperanzas”, que los condujo a “Latimos, porque no todo se lo ha tragado la tierra”, pasando por las nociones de “¿Qué nos convoca?”, “Ese espacio, entendiendo el dar y el recibir” y “Cuánto aún no es”. En esta oportunidad, pensando en lo que todavía falta tanto en la sociedad como en la cultura, los cuerpos y los vínculos, llegaron a una idea de lo inconcluso resumida en un “Pendiente un nosotros”. Pero advierten que “no se asume solo como un déficit y señala la urgencia de repensar el lugar de las prácticas artísticas y culturales como espacios de disputa simbólica y construcción de lo común”. Para eso se apoyan en el filósofo argentino Rodolfo Kusch y su idea de “estar siendo” en colectivo.

Yendo a las actividades concretas, todo comenzará el sábado a las 18.00 con una exposición-instalación y site specific multimodal que pretende dialogar con la arquitectura, la historia y el proceso de transformación del parque-dique Mauá; a las 19.30 será el pregón de María Selva Ortiz y a las 20.00 el concierto inaugural de Chabela Ramírez y el coro Afrogama.

La acción se trasladará el 1° de noviembre, en modo celebración del Día de Muertos, con una instalación audiovisual en Pinches Artistas; más adelante habrá un reconocimiento a la trayectoria de Ricardo Casas y a los 20 años de Atlantidoc, seguido de un foro sobre ambiente, naturaleza, territorio y ecopolíticas, en línea con el trabajo realizado junto con Reserva Natural y Campo Cultural KYKYŌ en ediciones anteriores. Además habrá tiempo, en el correr del mes, de un Ágo; habrá un circuito de talleres abiertos de artistas-docentes y, en coherencia con el espíritu del encuentro, la infaltable Cosmicalle.

Para seguir el ritmo de Cósmica, lo mejor será ir consultando sus redes.

Janaína Torres inaugura el ciclo “Cocina con amigos” de La Huella

Comienza el sábado, y se extenderá hasta febrero, el ciclo gastronómico del reputado parador La Huella, de José Ignacio, que desde 2010 acerca y pone en diálogo a chefs extranjeros con su equipo estable. El 24 de octubre, la encargada de romper el hielo para la edición 2026-2027 de “Cocina con amigos” es la paulista Janaína Torres, alma máter del encantador Bar da Dona Onça –que desde hace 19 años anima los bajos del ineludible Edifício Copan, que lleva la firma de Oscar Niemeyer en la avenida Ipiranga–, de Merenda da Cidade y del proyecto A Brasileira. “Coman, beban, celebren y atrévanse a amar la madurez que llega de manera serena”, animaba el año pasado, en ocasión del lanzamiento del menú aniversario de su bar animal print, que combinaba algo de nostalgia con experimentación, desde un recibimiento con la esencia brasileña a través de sabores de jabuticaba, cerdo y miel, para transitar más adelante clásicos de la casa, como el canapé de carne, el pan con pollo frito y los “salgadinhos do Brasil”.

Torres, que fue distinguida en 2024 como la mejor chef del mundo y un año antes como la mejor chef femenina de América Latina en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants, es una de las figuras más reconocidas de la gastronomía brasileña.

Nacida en San Pablo hace 51 años, a lo largo de dos décadas ha construido una trayectoria vinculada a la cocina popular de su país, a partir de la recuperación de recetas tradicionales y con una mirada contemporánea de los ingredientes autóctonos. Se habla de ella como una “democratizadora” de la cocina. Aquí ofrecerá una cena que estará acompañada por vinos de Iberpark, la tienda de especialidad que cumple 30 años.

La programación continuará hasta febrero, con invitados de distintos puntos de la región y de Europa. Las visitas irán nutriendo el acogedor reducto de playa, a razón de una por mes: el 13 de noviembre con los argentinos Victoria y Carola Santoro junto con Emiliano Belardinelli, en un encuentro que contará con el acompañamiento de Moldes Ruibal. El 4 de diciembre será el turno de su compatriota Javier Rodríguez, del restaurante Papagayo, junto con Rutini Wines.

Ya en plena temporada, el 22 de enero, La Huella recibirá al equipo madrileño de Charrúa, con el acompañamiento de Bodega Garzón y Colinas de Garzón. El ciclo concluirá el 12 de febrero con la participación de Tomás Kalika, quien vendrá desde Buenos Aires con su propuesta gastronómica de Mishiguene, que en 2022 ingresó a la lista The World’s 50 Best y hoy integra la selección porteña de la Guía Michelin, acompañado por Ocio Wine y Alma Negra. Kalika viene de publicar Alegría: cocina, fuego y herencia (editorial Planeta), un recetario en el que reúne un centenar de preparaciones simples de la cocina tradicional judía ashkenazi, sefaradí y magrebí, así como de otros orígenes, junto a reinterpretaciones personales: desde varenikes hasta hummus, tzatziki, tabule, caldos, salsas y mezclas de especias.

Pensando Ciudad Vieja desde el barrio

El cuarto encuentro del ciclo de conversaciones sobre Ciudad Vieja que organiza el colectivo Abriendo el Neptuno tendrá lugar el sábado a las 11.00 en Sarandí y Pérez Castellano. El orden del día versará sobre “Derecho a la vivienda y a vivir el barrio”, a partir de las siguientes preguntas: ¿cuál es la importancia de la organización colectiva para permanecer y afincarse?; ¿qué conexiones y diferencias hay entre las primeras experiencias y las nuevas cooperativas de viviendas?; ¿cómo afecta la especulación inmobiliaria al derecho a la vivienda y a habitar el barrio? Participarán Valentina Ibarlucea, exintegrante de la Comisión Derecho a la Ciudad, Sandra Cáceres, de Covicici y CAIF Mi Casita, un cooperativista de CoviPedro y el arquitecto Benjamín Nahoum.