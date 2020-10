Louise Elisabeth Glück (Nueva York, 1943) es la nueva ganadora del Premio Nobel de Literatura “por su inconfundible voz poética que con belleza austera vuelve universal la existencia individual”, según el comunicado de la Academia Sueca.

“Creo que el poema es comunicación entre una boca y un oído; no una boca y un oído reales, sino una mente que emite un mensaje y otra que lo recibe. Para mí, la experiencia auditiva de un poema se transmite visualmente. Escucho con los ojos y me disgusta leer en voz alta y (excepto en raras ocasiones), me disgusta escuchar leer a otros. Cuando se lo lee en voz alta el poema se vuelve una forma más simple, secuencial: la red se transforma en una calle flechada. En todo caso, saber, o esperar, que el lector exista es un gran consuelo”, decía Glück en una entrevista de 2009 con Dana Levin.

Entre la obras de Glück traducidas al español están El iris salvaje, Las siete edades y Averno.