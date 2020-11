Este viernes, la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI) emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones vertidas por Mariana Wainstein, directora nacional de Cultura (dependiente del Ministerio de Educación y Cultura- MEC) en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de Senadores.

Según FUTI, Wainstein mintió al asegurar que el subsidio para la Federación es de 8.000.000 de pesos. La gremial asegura que el subsidio “fue votado por unanimidad en el Parlamento a través del Art. 633 de la Ley 19.355 que se haría efectivo por medio del MEC. En el año 2017 y en el marco del 70º Aniversario de la Federación se votó por unanimidad una ampliación del mismo de $ 6.000.000”, según el comunicado.

FUTI se pregunta: “¿Por qué la actual Directora le atribuye a su antecesor la asignación de estos fondos cuando son producto de una resolución Legislativa? ¿Desconoce la directora el mecanismo legal para la instrumentación de ese subsidio, al decir, que su predecesor: l'e sacó 8 millones de pesos a todos los sectores y se los dio a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, y como dos años después no le alcanzó, sacó otros 6 millones hasta que llegó a 14 millones de subsidio'?”

La Federación considera como “una nueva falta de respeto” a su organización y “al trabajo de nuestros parlamentarios que en ese momento incluía al actual presidente de la República, Lacalle Pou y al actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema”. Según FUTI este último argumentó al momento de votar que “resulta fundamental mantener y potenciar los espacios culturales, y en ese sentido, el teatro independiente es uno de los protagonistas principales”.

“Y por si fuera poco, la Directora plantea que la política de apoyo a la cultura llevada a cabo hasta el momento por los representantes de todos los partidos políticos de nuestro país fue y es '¡Tomá esta plata y no protestes!'”, dice el texto difundido por la Federación.

El comunicado culmina con una cita de Federico García Lorca: “Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo”.