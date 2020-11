Como anunciamos (https://ladiaria.com.uy/cultura/articulo/2020/10/una-feria-del-libro-abierta-en-la-plaza-independencia/), el sábado se inauguró la Plaza del Libro, un homenaje organizado por la Cámara Uruguaya del Libro a las empresas y los trabajadores del sector que durante estos meses continuaron sosteniendo el desarrollo editorial, la promoción de la lectura y el interés por la creación.

En la carpa abierta ubicada en la plaza Independencia y en las sedes paralelas (Palacio Salvo, Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y Palacio Estévez) se realizan diversas actividades, entre las que se encuentran la presentación de los libros Mario Benedetti para todos, la edición conmemorativa de los 100 años del escritor, a cargo de Planeta y la Fundación Benedetti; Arana, pasión por Montevideo, del escritor Horacio Cavallo y el fotógrafo Carlos Contrera; o el trabajo Un barrio, mil historias, con el que el docente de historia Gerardo Pérez cierra su proyecto de investigación. Un día, en una sala de profesores de un liceo, Pérez escuchó que un docente le decía a otro, contundente: “El barrio no existe más... la vida del barrio ya no existe más”. “¿El barrio realmente no existe más?”, se preguntó, e intentó responderlo en su ciclo de columnas radiales que hoy se transformaron en un libro que recorre la historia, el presente y el futuro de diez barrios de Montevideo.