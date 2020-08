Celebrando la reapertura de los teatros, y un tiempo de espera que concluye, El Galpón, junto al sello Ayuí, la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA) y la Federación Uruguaya de Teatros Independientes organizó una conferencia de prensa para anunciar la nueva programación. Sentado frente a una mesa que era parte de la escenografía de Hamlet, la obra que no se pudo estrenar por la emergencia sanitaria, Héctor Guido, secretario general del teatro, hizo énfasis en la importancia de que una sala como la Campodónico, con capacidad para 800 personas, estuviera a disposición de los espectáculos de teatro independiente sin costo. Cuando El Galpón anunció esta invitación, hizo un llamado abierto al que se presentaron casi 50 propuestas, de las que luego FUTI y SUA seleccionaron 24, para una programación teatral que se extenderá los seis días de la semana, a partir del martes 11.

Este sábado, el público podrá volver a El Galpón para ver Todo por culpa de ella, de Andrei Ivanovich, con dirección de Graciela Escuder, una puesta que se estrenó en 2016 y que expone el conflictivo vínculo de una madre con su hijo adolescente: en esta historia sobre las redes sociales y el mundo de las pantallas, ella decide improvisar una estrategia para salvar la relación, creando un personaje virtual para lograr comunicarse con él. Así, los sábados a las 21.00 y los domingos a las 19.00 se podrá asistir al teatro o acceder a la puesta vía streaming, a 200 pesos (salvo los socios, que acceden gratis. Los demás pueden comprar la entrada en www.passline.com, opción Uruguay).

Perfeccionar el protocolo La semana pasada, cuando se difundió el protocolo para las salas de espectáculos, uno de los artículos que más sorprendió a los artistas fue el que impedía que los actores estuvieran a menos de dos metros de distancia, así como la separación de cinco metros que se exigía entre el borde del escenario y la primera fila. La directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, que asistió al encuentro, dijo que la dirección apunta a avanzar hacia una segunda fase, “mejorando el protocolo para la actividad cultural”: “Por ejemplo, para los cines, una función diaria no es suficiente; debemos pasar a más proyecciones. Lo mismo con el teatro infantil, que sería bueno pasar a dos o tres funciones diarias. Así, iremos señalando determinados puntos, porque si bien estamos muy felices con que el protocolo haya liberado la actividad en buena parte, quisiéramos perfeccionarlo en otros aspectos, como en sugerir que se mantengan las distancias”, ya que, como cada espacio es diferente, “hay determinadas maneras de redactar una norma que sin querer deja afuera a teatros circulares, por ejemplo. Y por eso es importante cambiar la redacción de algunos puntos para poder estar más en el detalle de la identidad de la actividad. Todos estamos de acuerdo en estos ajustes necesarios de cara a una segunda fase, sin ser tan específicos”, apuntó Wainstein.

La mirada del streaming

El equipamiento y la tecnología que hacen posible un streaming de gran calidad, aclaró Guido, es posible gracias a una empresa que lo ofreció como prueba. El que está al frente de esta compleja tarea de filmación, edición instantánea y retransmisión en vivo es el cineasta Guillermo Casanova, quien debuta en el medio teatral con un nuevo desafío que apunta a instalarse en el futuro. El director contó que trabajó en la imagen y el sonido durante un mes para que tanto el espectador presencial como el virtual pudieran vivenciar un espectáculo en excelentes condiciones. “Tenemos la posibilidad de utilizar 20 cámaras en el escenario. Obviamente que si es un monólogo no se necesitan, pero si es una obra en la que hay varios niveles tenemos la posibilidad de adaptarnos. Para mí lo interesante es esta posibilidad de juego, y de que no se trate de un registro, porque siempre es en vivo y por streaming, nunca se graba. También hay momentos que apuntan a descolocar al espectador, para que no se concentre exclusivamente en la obra, ya que esta modalidad no es lo mismo que ver la obra en vivo; es otro lenguaje, otra experiencia”, reconoce.

Día de música nacional Todos los lunes a las 21.00 Ayuí organizará un ciclo dedicado a la música nacional, con una grilla variada en el contenido y atenta a la equidad de género. “El Galpón brindará a los músicos su sala y todo su equipamiento, sin costo”, al menos, hasta fines de noviembre, contó el coordinador, Mauricio Ubal. “O sea que los artistas de este ciclo cobrarán 100% de la recaudación presencial, descontados los derechos de autor”. El lanzamiento será el lunes 17, y durante el mes se presentarán, entre otros, Samatha Navarro, Cuarteto Rica Cosa y Eduardo Oviedo, más conocido como Gato Eduardo, que estará a cargo del día de la Nostalgia.

.