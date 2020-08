Desde hace una semana es posible asistir a museos y salas de exhibición en todo el país, aunque deben seguirse estrictas medidas de higiene y distanciamiento social con la finalidad de evitar la propagación de virus. Según el protocolo difundido por la Dirección Nacional de Cultura (DNC), dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, para el ingreso a las salas es obligatorio el uso de tapabocas o mascarilla facial. No se consideró necesario instalar alfombrillas sanitarias porque su eficacia en la reducción de contagios no está probada, pero se mide la temperatura de los visitantes al ingreso y no se permite que entre nadie con una temperatura corporal superior a 37 grados. Se disponen áreas especiales para dejar bolsos, mochilas, abrigos y demás efectos personales, y una vez en la sala se controla que los visitantes mantengan entre sí una distancia de unos dos metros. Para que esto sea posible se reduce el aforo y se establece un máximo de permanencia de dos horas en las instalaciones.

En Montevideo ya están abiertos todos los museos dependientes de la intendencia (Museo de Historia del Arte, Centro de Exposiciones Subte, Museo Histórico Cabildo, Museo y Parque Fernando García, Museo de la Memoria, Museo Blanes, Museo Dámaso Antonio Larrañaga y Museo del Azulejo) y hoy abre el último de los dependientes de la DNC: el Museo Gurvich, que además de la exhibición permanente ofrece la muestra temporal Intimae, de Marta Morandi, cuya apertura coincidió con la declaración de emergencia sanitaria y el consecuente cierre de salas. Están ya abiertos desde la semana pasada el Espacio de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional de Historia Natural, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Figari, el Museo Nacional de Artes Visuales, el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Zorrilla, el Museo Histórico Nacional y el Museo del Carnaval. La información sobre las exhibiciones está disponible en las páginas web correspondientes.

También anunció su reapertura el Centro de Fotografía de Montevideo, que ofrece cuatro muestras simultáneas: Héroes del brillo, de Federico Estol (en planta baja); El tiempo de las flores, archivo histórico de la memoria trans de Argentina (en el primer piso); Congruencias, de Jim Dow y Guillermo Srodek-Hart (en el subsuelo); y Luciara, de Henrique Carneiro (en el segundo piso). No está disponible el servicio de café y tampoco habrá material gráfico a disposición del público. Los casilleros no están habilitados y se proporcionan guantes para manipular los objetos a la venta en la tienda.