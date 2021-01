Este jueves 28 de enero tendrá lugar la primera reapertura de una sala comercial de cine desde el decreto que suspendió los espectáculos públicos a partir del 21 de diciembre, que terminó el 10 de enero.

El regreso será en la sala de Grupocine ubicada dentro de Punta Carretas Shopping, que exhibirá las películas que tenía en cartel en diciembre y que apuesta a cierto niño mago como llamador para un público que deberá recuperar la costumbre de salir y ver una película junto a otras personas.

Fabiana Penino, gerenta de Marketing de Grupocine, dijo a la diaria que se trata de “un riesgo gigante, porque abrís sabiendo que vas a pérdida”. ¿Entonces, por qué la reapertura? “Hay que volver. Hay que abrir. Hay que empezar a estar. En Punta Carretas estás en un shopping, marcás presencia, y no te olvides de que en ese shopping también están las otras dos marcas (Movie y Life). Es importante decir 'Yo soy Grupocine y estoy'”, remarcó.

“Si abro y voy llenando, están los otros complejos prontos para abrirse, respetando los protocolos”. Se refiere a Ejido, Torre de los Profesionales, Siñeriz Rivera Shopping y Las Piedras Shopping. “El aforo es de 30%, las butacas que no se pueden utilizar están encintadas, e incitamos a que compres tu entrada por la web, para estar manipulando menos dinero y para que te asegures la entrada”.

Durante la primera reapertura ese aforo de 30% no se completaba, pero ahora cuentan con un llamador mágico. “Tenemos a Harry Potter, que obviamente muchísima gente la vio, pero habrá otra que no la vio y quien la quiera ver en el cine. Tiene su atractivo”.

“Reabrimos con lo que cerramos en diciembre. Con películas infantiles, con la uruguaya Carmen Vidal, mujer detective [Eva Dans, 2020] y con la saga de Harry Potter, que va a ser la vedette. Está vigente, por más que la viste en todos lados. Pero no te tiran un estreno”.

Con respecto a su competencia en el circuito comercial, Penino aclara que, más allá de que “siempre querés vender más que el vecino, ojalá se pueda demostrar que es un lugar donde estás cuidado, donde estás seguro. Que el empuje y el ver que no pasa nada extraño nos permita seguir abriendo más complejos y quedar a la espera de que lleguen más estrenos”.

Pandemia: la película

Las salas de cine tuvieron dos cierres masivos. “El primer parate fue raro, porque era una incertidumbre y una angustia rara. Cuando anunciamos la reapertura en agosto la gente estaba feliz, nos deseaban suerte. Los primeros días en el complejo salían y decían: 'Qué bueno que volvieron'”, recordó.

“Cuando nos tocó en diciembre, me preguntaba por qué nosotros, si acá no hubo ningún brote. Más cuidado que acá adentro, que termina la película y pasamos alcohol en cada butaca, no hay. ¿Por qué me cerrás?”. Penino pensó que seguirían cerrados hasta marzo. “Si mejoramos, van a decir 'sirvió cerrar'. Y si empeoramos, no hay chances para abrir”.

El show debe continuar y hay que luchar por un público que cambió sus costumbres. “Las plataformas que te estrenan películas exclusivas no pararon”, reflexionó. Sin embargo, confía en el aspecto social de la ida al cine. “Si te gusta salir, no tenés la tal movida para hacer cosas. Vas a comer algo y se te terminó la vueltita”. Ahora se puede seguir con pop y refresco.