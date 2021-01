El viernes, en su cuenta de Twitter, la dibujante y caricaturista brasileña Laerte contó a sus seguidores que tenía un diagnóstico positivo de covid-19. “Gente querida, tengo covid. Estoy bien atendida y la evolución es satisfactoria. ¡Estoy agradecida por las muestras de cariño y las preocupaciones! Ustedes: tapabocas, lavado de manos y la posibilidad de aislarse...”.

Laerte, de 69 años, se declaró travesti en 2009, y transgénero un año después. “Mis hijos y mis amigos de hace décadas usan el masculino”, contó en 2016 en una entrevista con El País de Madrid. “No tengo problemas porque son personas que amo, con las que tengo una historia. No siento la necesidad de decir: ‘De ahora en adelante mi nombre es Sonia’”.

Pocos meses después, en una conversación con la diaria, reveló que terminó desistiendo de cambiarse el nombre. “Primero, porque me gusta. Segundo, porque existen registros de Laerte como un nombre femenino en Brasil”, dijo. “Pero, en realidad, desistí porque no me considero mujer, sino del género femenino, que no es lo mismo”.

En un último texto difundido en su cuenta de Instagram, su hijo Rafael se refiere a Laerte al mismo tiempo como “ella” y como su “padre”. Y revela que debió ser trasladada a una unidad de cuidados intensivos por complicaciones relacionadas con la enfermedad.

“Queridos amigos, fans, lectores y entusiastas de Laerte, mi padre: les escribo aquí en nombre de la familia, para informarles sobre su estado de salud actual. Como muchos ya saben, Laerte está internada con covid desde el 21 de enero, en Incor. Está siendo supervisada por el doctor Ubiratan, de Paula Santos. Su condición empeoró lentamente y fue ingresada en la UCI anoche [por el lunes]. La afección aún no es grave, pero requiere un cuidado más estricto. Debería quedarse allí por lo menos una semana más, y estamos monitoreando la evolución día a día, con la esperanza de que mejore. Agradecemos a todos los que enviaron mensajes de apoyo y afecto, ofreciéndose a ayudar de diversas formas. Gracias, de parte de Laerte, es muy lindo ver el amor de todos por mi padre”.

Y agregó: “A quienes tengan contacto directo a través de Whatsapp y redes sociales, les pido amablemente que no le envíen mensajes directos. Necesita descansar, no forzar su respiración y controlar su ansiedad. A los amigos periodistas también les pido que no se pongan en contacto con nosotros, es un momento complejo para nosotros, movilizados para cuidar todos los frentes relacionados con su vida pública y privada. Actualizaremos a todos cuando sea posible. Enciendan una vela y envíen buenas vibraciones, ella lo necesita”.

Figura fundamental del ambiente under del comic brasileño en la década de 1980, cuando editaba la revista Chiclete com Banana junto con los dibujantes Angeli y Glauco, hoy Laerte es colaboradora estable del periódico Folha de São Paulo.