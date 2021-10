A partir de este martes y hasta el 7 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, que volverá a ocupar sus ya clásicos espacios en el edificio del Palacio Municipal, incluyendo una carpa en la explanada, el atrio y los salones del entrepiso. “Se nos comunicó que podíamos volver a proyectar la feria en la Intendencia sobre fines de agosto, y por el tema de la utilización de los espacios empezamos con la organización a mediados de setiembre”, contó a la diaria Sebastián Artigas, gerente de la Cámara Uruguaya del Libro, entidad que organiza el evento.

“El objetivo del directorio de la Cámara era volver al formato que veníamos transitando durante los últimos años, y se pudo lograr. Hemos tenido poco tiempo para la organización y para el pienso que habitualmente le poníamos, pero estamos haciendo todo para que salga de la mejor manera posible”, agregó.

En apariencia, será la misma feria que la que pudimos recorrer en 2019, pero la pandemia obligará a algunos cambios más o menos notables. “Lógicamente, va a estar mucho más abocada a lo nacional. No tenemos este año una delegación del exterior que nos acompañe”, aclaró Artigas. “Además están los protocolos: tenemos aforos tanto en la carpa como en el atrio y las salas de actividades. La gente va a tener que venir con paciencia, pero lo bueno es que van a venir. En algunos momentos será necesario hacer una pequeña fila, pero todos van a poder entrar. La dinámica es la misma y la entrada es gratuita en todos los espacios del evento”. Por último, será necesaria la reserva. “La gente se va a tener que agendar para las actividades. Se le va a generar un código QR y tendrá que llevar su teléfono o la inscripción impresa para agilizar el ingreso”.

En la misma conversación, Artigas reflexionó acerca de Plaza del Libro, la carpa que se instaló en 2020 en la plaza Independencia. “No queríamos que finalizara el año sin un evento del libro. Ya habíamos suspendido la Feria del Libro Infantil y Juvenil, suspendimos la Feria Internacional, y queríamos hacer algo”. Buscaron un lugar céntrico, para no alejarse mucho. “Y la verdad es que salió alucinante. La gente acompañó un montón, ligamos con el clima, y la verdad es que es una plaza que a nivel personal no la tenía en el radar como para ir a pasear, pero nos encontramos con que los fines de semana mucha gente utiliza los espacios verdes que tiene, o se sienta allí. La verdad es que salió divino”.

Por último, se refirió a la actualidad de la industria editorial, golpeada por la crisis derivada de la pandemia. “Por lo que he hablado con los colegas, en su gran mayoría están por debajo de los niveles de 2019. Es verdad que todos sienten una pequeña reactivación y también es cierto que los canales no tradicionales hicieron un boom. Los que estaban preparados lo canalizaron rápidamente, mientras que en otros casos tuvieron que adaptarse a la situación. Pero de a poco estamos todos volviendo a las canchas de forma... no sé si es la mejor palabra, pero de forma conservadora, midiendo cada paso. Porque fue una herida grande la de la pandemia, no solamente para este sector. De a poco estamos todos intentando volver a la normalidad”.