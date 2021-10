La noticia recorrió no solamente los portales especializados en la cultura geek, sino que se coló en las agencias y medios de todo el mundo. ¡Superman es bisexual! Bueno, sí. Pero el asunto es un poco más complejo, no por la orientación sexual del Hombre de Acero, sino por quién es actualmente el Hombre de Acero en las páginas de DC Comics. Superman, al igual que Batman o Wonder Woman, no es más que un título. Y si bien la mayor parte del tiempo estos roles fueron ocupados por Clark Kent, Bruce Wayne y la princesa Diana, respectivamente, en décadas de historia los titulares han cedido varias veces sus trajes, por necesidad o por deseo.

En la actualidad, el Superman “titular” del planeta Tierra en las páginas de las historietas oficiales es Jonathan Jon Kent, hijo de Clark (Kal-El) y Lois (Luisa) Lane, mientras su padre se encarga de algunos asuntillos en otros rincones de la galaxia. De hecho, la serie en la que comienza una relación con el periodista y activista Jay Nakamura es “Superman: hijo de Kal-El”, guionada por Tom Taylor y dibujada por John Timms. El beso ocurre en el número 5, que recién será publicado el 9 de noviembre, pero la editorial reveló la escena durante el Coming Out Day, día en que se apoya que la comunidad LGBT viva su vida abiertamente.

“A lo largo de los años en la industria, no debería sorprenderles que me hayan rechazado personajes e historias queer. Y cada vez que esto ocurría sentía que estaba decepcionando a la gente que amaba. Pero estamos en un lugar muy diferente al que estábamos hace apenas diez o cinco años”, contó Taylor a IGN. “Cuando me preguntaron si quería escribir a un nuevo Superman un nuevo cómic en el Universo DC, sabía que si reemplazaba a Clark con otro salvador blanco heterosexual sería una oportunidad perdida. Siempre dije que todos necesitamos héroes y que todos merecemos vernos en nuestros héroes. Hoy, Superman, el héroe más poderoso del planeta, sale del armario”.

Sobre la relación de Jonathan con Jay, dijo que el rol de este último será más proactivo. “Aunque esto por suerte con los años, históricamente Lois Lane cumplía el rol de 'damisela en apuros'. Jay Nakamura nunca será eso. Jon y él enfrentarán las cosas hombro con hombro”. De hecho, más adelante se revelará que el joven también tiene habilidades metahumanas.

Además de mostrar una diversidad que refleje mejor el mundo en el que vivimos, el Superman guionado por Taylor también tiene otros objetivos. “¿Puede un Superman de 17 años pelear contra robots gigantes e ignorar la crisis climática? Por supuesto que no. ¿Puede alguien con súper visión y oído ignorar las injusticias que ocurren más allá de sus fronteras? ¿Puede ignorar la situación de quienes buscan asilo?”.

“Cuando nos hacemos estas preguntas, es importante recordar que Jon no solamente es el hijo de Kal-El; es también el hijo de Lois Lane. Jon es el hijo de una de las periodistas más feroces y efectivas del mundo. Con eso, viene un sentido del bien y del mal, una antipatía instintiva hacia la corrupción y un deseo de que la verdad derrote a la desinformación. Pero Jon es joven y apasionado, y a veces encarará las cosas en forma un poco torpe. Y como ocurre en nuestro mundo, cuando los jóvenes le dicen verdades al poder, alborota a ciertas personas más veteranas que están acostumbradas a llevar la voz cantante”, cerró Taylor.

¿Quién es ese chico?

Jonathan Kent tiene 17 años en las historietas, pero fue creado hace apenas seis. Para conocer su breve e intensa historia, hay que repasar algunos hechos bastante enrevesados, pero que son comunes en la narrativa superheroica. Están advertidos.

En 2011, DC Comics relanzó toda su línea de revistas bajo la iniciativa “Los Nuevos 52”, que borró de un plumazo varias décadas de historias de sus personajes y creó un nuevo mundo en el que héroes y villanos llevaban unos pocos años de actividad. En 2015, una historia especial llamada “Convergencia” mostró cómo un villano había recolectado ciudades de mundos y líneas temporales que habían sido borradas en distintos plumazos anteriores (DC hace esto periódicamente). En una de estas ciudades, las versiones de Superman y Lois previas a 2011 tuvieron un hijo, Jonathan Samuel Kent.

Tan queridas eran estas versiones, presentes desde el plumazo de 1986, que los guionistas encontraron la forma de transportarlos en secreto a la continuidad oficial, que ya tenía sus propios Superman y Lois, pero que no lograban convencer a los lectores. El bebé Jonathan creció hasta convertirse en un niño mientras su padre combatía el crimen desde la clandestinidad.

En 2016, conscientes de la violencia del último plumazo, los editores de DC vuelven a relanzar su línea de historietas bajo la iniciativa “Rebirth”, diciendo “acá no pasó nada” y devolviendo a la pareja más querida al sitial de privilegio. ¿Qué hicieron con Jonathan? Lo mantuvieron como un niño de 11 años, aunque las historias de su vida hasta ese momento no hubieran sido contadas por nadie. Finalmente, en 2019, apareció su abuelo Jor-El, que de alguna manera logró escapar de la explosión de Kriptón, y lo invitó a recorrer la galaxia con él. Cuando regresó, en la Tierra sólo habían transcurrido tres semanas, pero Jon había vivido varios años, y por eso ahora es un adolescente.