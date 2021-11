No Te Va Gustar, durante una presentación en el Antel Arena (archivo, noviembre de 2018).

No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este jueves 18 de noviembre se llevará a cabo la edición 2021 de los Latin Grammy, que premia a lo más destacado de la música latina. La ceremonia que organiza la Academia Latina de Grabación se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y podrá verse desde las 22.00 por la señal TNT.

Jorge Drexler y No Te Va Gustar son los uruguayos que aspiran a un galardón. El cantante está nominado en la categoría de Mejor canción alternativa por “Nominao”, coescrita e interpretada junto a C. Tangana, y Mejor canción pop/rock por su participación en la escritura de “Hong Kong”, que interpretan C Tangana y Andrés Calamaro.

Mientras tanto, la agrupación uruguaya compite por el premio a Mejor álbum de rock con Luz y en la categoría Mejor canción de rock con “Venganza”, escrita por Emiliano Brancciari y Nicki Nicole e interpretada por No Te Va Gustar junto a la artista argentina.

Los presentadores de la gala serán el cantante mexicano Carlos Rivera, la actriz portorriqueña Roselyn Sánchez y la cantante estadounidense Ana Brenda Contreras, en una noche que comenzará con la actuación de Gloria Estefan, quien interpretará tres temas junto a músicos como Carlinhos Brown y Diego Torres.

Entre actuaciones en vivo y presentaciones de los premios, podremos ver a artistas como Christina Aguilera, Bad Bunny, C Tangana, Camilo, Jorge Drexler, Alejandro Fernández, Gente de Zona, Juan Luis Guerra, Juanes, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Maná, Ricardo Montaner, Nicki Nicole, Ozuna, Nathy Peluso, Residente y Gloria Trevi, entre muchísimos otros.

Además de los premios en las categorías competitivas, esa noche se homenajeará a Rubén Blades como la Persona del Año y se reconocerá por su trayectoria musical a los artistas Joaquín Sabina, Fito Páez, Gilberto Santa Rosa, Milly Quezada, Sheila E, Pete Escovedo, Emmanuel y Martinho da Vila.

Estos son los nominados en las categorías más importantes de un total que supera las 50:

Grabación del año

“Si hubieras querido” - Pablo Alborán

“Todo de ti” - Rauw Alejandro

“Un Amor Eterno (Versión Balada)” - Marc Anthony

“A tu lado” - Paula Arenas

“Bohemio” - Andrés Calamaro & Julio Iglesias

“Vida de rico” - Camilo

“Suéltame, Bogotá” - Diamante Eléctrico

“Amén” - Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna Montaner

“Dios así lo quiso” - Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra

“Te olvidaste” - C Tangana & Omar Apollo

“Talvez” - Caetano Veloso & Tom Veloso

Álbum del año

Vértigo - Pablo Alborán

Mis amores - Paula Arenas

El último tour del mundo - Bad Bunny

Salswing! - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mis manos - Camilo

Nana, Tom, Vinícius - Nana Caymmi

Privé - Juan Luis Guerra

Origen - Juanes

Un canto por México, Vol. II - Natalia Lafourcade

El madrileño - C Tangana

Canción del año

“A tu lado” - Paula Arenas & María Elisa Ayerbe, compositores (Paula Arenas, intérprete)

“A veces” - Diamante Eléctrico (Diamante Eléctrico)

“Agua” - J Balvin, Alejandro Borrero, Jhay Cortez, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Derek Drymon, Mark Harrison, Stephen Hillenburg, Alejandro Ramírez, Ivanni Rodríguez, Blaise Smith, Tainy & Juan Camilo Vargas (Tainy & J Balvin)

“Canción bonita” - Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Carlos Vives (Carlos Vives & Ricky Martin)

“Dios así lo quiso” - Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Jesús Marrufo & Ricardo Montaner (Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra)

“Hawái” - Édgar Barrera, René Cano, Kevyn Cruz, Johan Espinosa, Kevin Jiménez, Miky La Sensa, Bryan Lezcano, Maluma, Andrés Uribe & Juan Camilo Vargas (Maluma)

“Mi guitarra” - Javier Limón (Javier Limón, Juan Luis Guerra & Nella)

“Patria y vida” - Descemer Bueno, El Funky, Gente De Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo & Yotuel (Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky)

“Que se sepa nuestro amor” - El David Aguilar & Mon Laferte (Mon Laferte & Alejandro Fernández)

“Si hubieras querido” - Pablo Alborán, Nicolás “Na'vi” de la Espriella, Diana Fuentes & Julio Reyes Copello (Pablo Alborán)

“Todo de ti” - Rauw Alejandro, José M Collazo, Luis J González, Rafael E Pabón Navedo & Eric Pérez Rovira (Rauw Alejandro)

“Vida de rico” - Édgar Barrera & Camilo (Camilo)

Mejor nuevo artista

Giulia Be

María Becerra

Bizarrap

Boza

Zoe Gotusso

Humbe

Rita Indiana

Lasso

Paloma Mami

Marco Mares

Juliana Velásquez

Mejor álbum vocal pop

Dios los cría - Andrés Calamaro

Mis manos - Camilo

Munay - Pedro Capó

K.O. - Danna Paola

De México - Reik

Mejor álbum vocal pop tradicional

Vértigo - Pablo Alborán

Mis amores - Paula Arenas

Privé - Juan Luis Guerra

Doce margaritas - Nella

Atlántico a pie - Diego Torres

Mejor canción pop

“Adiós” - David Julca, Jonathan Julca, Pablo López & Sebastián Yatra, compositores (Sebastián Yatra, intérprete)

“Ahí” - Javier Limón (Nella)

“Canción bonita” - Rafa Arcaute, Ricky Martin, Mauricio Rengifo, Andrés Torres & Carlos Vives (Carlos Vives & Ricky Martin)

“La mujer” - Mon Laferte (Mon Laferte & Gloria Trevi)

“Vida de rico” - Édgar Barrera & Camilo (Camilo)

Mejor álbum de rock

Curso de levitación intensivo - Bunbury

Control - Caramelos de Cianuro

Los Mesoneros live desde Pangea - Los Mesoneros

Luz - No Te Va Gustar

El pozo brillante - Vicentico

Mejor canción de rock

“Ahora 1” - Vicentico, compositor (Vicentico, intérprete)

“Distintos” - Andrés Giménez & Andreas Kisser (De la Tierra)

“El Sur” - Santi Balmes & Julián Saldarriaga (Love Of Lesbian featuring Bunbury)

“Hice todo mal” - Anabella Cartolano (Las Ligas Menores)

“Venganza” - Emiliano Brancciari & Nicki Nicole (No Te Va Gustar y Nicki Nicole)

Mejor álbum pop/rock

“Mira lo que me hiciste hacer” - Diamante Eléctrico

“Mis grandes éxitos” - Adan Jodorowsky & The French Kiss

“Origen” - Juanes

“V. E. H. N.” - Love of Lesbian

“El reflejo” - Rayos Láser

Mejor canción pop/rock

“A veces” - Diamante Eléctrico, compositores (Diamante Eléctrico, intérpretes)

“Cosmos (Antisistema solar)” - Santi Balmes & Julián Saldarriaga (Love of Lesbian)

“El duelo” - Sergio Eduardo Acosta & León Larregui (Zoé)

“Ganas” - Zoe Gotusso, Nicolás Landa & Diego Mema (Zoe Gotusso)

“Hong Kong” - Alizzz, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Víctor Martínez & C Tangana (C Tangana & Andrés Calamaro)

Mejor álbum de música alternativa

KiCk i - Arca

Tropiplop - Aterciopelados

Cabra - Cabra

Un segundo MTV Unplugged - Café Tacvba

Calambre - Nathy Peluso

Mejor canción alternativa