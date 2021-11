No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En el ya lejano 2017 se realizó la primera edición de la Noche de las Librerías, proyecto organizado y promovido por el Centro Cultural de España que buscaba visibilizar a estos locales literarios como patrimonio cultural del país, y a los libreros y libreras como mediadores de sus propias colecciones. Mañana, viernes 19 de noviembre, se llevará a cabo la quinta edición.

Más de 70 librerías y espacios culturales de Montevideo y el interior ofrecerán un gran repertorio de actividades y de promociones para la compra de libros, en horarios de atención que se extenderán hasta la una de la mañana. La jornada, declarada de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura, se desarrollará con los tradicionales cuidados de tapabocas, distanciamiento social y uso del alcohol en gel.

Estas son algunas de las actividades destacadas:

Criatura editora

La editorial aprovechará la jornada para lanzar dos novedades para niños y niñas. Jardín ambulante, de Virginia Mórtola con ilustraciones de Laura Carrasco, cuenta la historia de Jazmín, quien crea su propio herbario y anima a otros a hacerlo. La autora conversará sobre la novela en Oklo Óptica & Libros (Luis de la Torre 847) a partir de las 19.00, en una actividad para un público a partir de cinco años. Un poco más temprano, a las 18.00, en Germina (Carlos Roxlo 1370 bis) se presentará Alma fantasma con su autor, Pablo Choca, quien invitará a niños y niñas a partir de tres años a pintar fantasmitas de papel.

Banda Oriental

A las 19.00 en el hall del teatro El Galpón, donde se encuentra la Librería de Banda Oriental, será la presentación de Liberalismo conservador, el libro de Gerardo Caetano que pone el foco en los movimientos que se opusieron a los avances progresistas impulsados por José Batlle y Ordóñez. La otra actividad de la editorial será en el mismo espacio, a las 22.00. Allí Gabriel Rocha invitará al público a conocer el “fascinante” mundo de las aves con su libro Guía completa para conocer aves del Uruguay, título que ya tuvo varias ediciones.

La Lupa Libros

En Bacacay 1318 habrá una feria de libros de música y desde las 20.30 estará Leo Maslíah con su piano y sus cuentos. A las 21.30 será el turno de la argentina Barbi Recanati, integrante de Futurock, quien presentará su libro Mostras del rock. Una hora más tarde, Pedro Dalton y Diego Rocha tendrán un intercambio sobre el libro Amanecer búho, de este último, mientras que desde las 23.30 Fede Graña presentará su nuevo proyecto, Los Otros, junto a Nico Roman y Chiku López.

Escaramuza

La librería que se encuentra en Pablo de María 1185 cerrará la mencionada calle para celebrar el quinto encuentro y su quinto aniversario. Desde las 20.00 habrá un paseo literario al aire libre con descuentos, intervenciones culturales y propuestas gastronómicas. En cuanto a la propuesta de lecturas y música, estarán Diego Presa (21.30), Patricia Turnes (22.30) y, otra vez, Barbi Recanati (23.30). Dentro del edificio estará la chelista Lola Deambrosio y habrá una “jam de escritura electrónica” con la participación de Ignacio Alcuri, Irene Delponte y Claudio Burguez.

20 por 20

Librería Minerva (Tristán Narvaja 1679) será el sitio en que se presentará 20 películas por 20 años: una historia del cine de este siglo, escrito por Wilmar Umpiérrez y Felipe Ríos. El volumen busca ser una guía con 700 películas para que el espectador común y el cinéfilo exigente tengan un catálogo útil para esos momentos en los que no saben qué mirar. Si la operación matemática de multiplicar 20 por 20 no da 700 es porque sus autores se tomaron “algunas libertades” y agregaron otros títulos, que no podían quedar afuera, de una selección de la cinematografía del siglo XXI. La actividad será una charla con Pablo Silva Olazábal.

Amazonas 1440

El sociólogo, docente y columnista Esteban Perroni presentará su libro Amazonas 1440. 50 años después, sobre lo ocurrido el 14 de abril de 1972, cuando efectivos de las Fuerzas Armadas atacaron las viviendas de Amazonas 1440 y en Pérez Gomar 4392, en represalia por la ejecución de tres miembros de los Escuadrones de la Muerte por parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. A partir de las 21.00 en El Altillo (Av. Giannattasio km 21.400, Solymar) se adelantará información inédita sobre la ausencia de Víctor Castiglioni, director policial de los Escuadrones de la Muerte, el día del acribillamiento, en oposición a lo sostenido durante décadas por el líder tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro.

La grilla de actividades completa, así como el mapa de librerías, puede descargarse en el sitio web del Centro Cultural de España, cce.org.uy.