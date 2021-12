Como ha vuelto a ser costumbre en las películas animadas de Disney, antes de comenzar la función se exhibió un cortometraje, también animado. En este caso fue Lejos del árbol (Far from the tree), dirigido por Natalie Nourigat. En pocos minutos la historia utiliza a dos (o tres) mapaches para hablarnos de los traumas y la violencia que se transmiten de generación en generación, sin diálogos y solamente con unas pocas líneas rojas sobre el pelaje en escala de grises. Me atrevería a decir que valía el precio de la entrada, y también puede encontrarse en el catálogo de Disney+.