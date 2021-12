Después de 65 años de carrera, Joan Manuel Serrat anunció su retiro de los escenarios. A los 77 años y condicionado por la pandemia, el cantautor decidió que la siguiente gira, “El vicio de cantar 1695-2022”, será la última. Comenzará a fines de abril del año que viene en Nueva York y terminará el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de su Barcelona natal.

“Las dificultades fueron distanciándome”, contó en una entrevista con El País de Madrid. “Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”.

Consultado sobre las características de su última serie de presentaciones, dijo que una de las cosas más importantes que le dio el oficio fue la posibilidad de viajar y tener amigos en muchos lugares, que le ayudaron a descubrir y valorar las cosas. “Por eso la gira la planteo de forma que los lugares comunes, los amigos que quedan y los que se fueron, las comidas, las bebidas, los paisajes y los recuerdos tienen un gran peso. Sobre todo, quiero despedirme personalmente de ellos”.

La despedida también incluye estas latitudes, aunque todavía no ha datos más específicos. “¡Qué sería de mí sin América Latina!... Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios... Habrá 20, 30 canciones, y no sé cuáles van a ser. Iré acompañado de mi equipo de siempre. Técnicos, músicos, iluminadores, los mismos de siempre... ¡Hasta yo voy a ser el mismo! ¿Colegas? No lo sé. Se podrían hacer muchas cosas. Ya veremos”, dijo en la entrevista.

La productora AM confirmó la presencia de Serrat en nuestro país. “Muy pronto anunciaremos la fecha de la última gira 2022 en Uruguay”, escribieron en su cuenta oficial de Instagram. La información detallada acerca de las fechas de la gira estará disponible la semana que viene.

“Mi propósito no es solo despedirme de todos aquellos que me han tratado bien a lo largo de los años, sino hacerlo en los sitios donde están. Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”, reflexionó el artista.