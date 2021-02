La sala Lazaroff, inaugurada en setiembre de 2020 en el intercambiador Belloni, celebra por primera vez el aniversario del intérprete, músico y compositor que le da nombre: este 28 de febrero, Jorge Choncho Lazaroff cumpliría 71 años, y será homenajeado con un ciclo virtual.

“Cantanos de Lazaroff” se llama el ciclo que empieza mañana y sigue hasta el domingo, y que consta de seis piezas audiovisuales a estrenar a lo largo de los tres días. Podrán ser vistas gratuitamente en las redes de la sala, en su canal de Youtube y en la página institucional.

Se busca rendir homenaje al artista a través de su propia música, con nuevas versiones de algunos temas emblemáticos de su discografía. La selección tuvo como objetivo dar una mirada contemporánea sobre la obra de Lazaroff, y los intérpretes, que eligieron los temas que harían, dejaron su impronta y estilo personal en cada uno de ellos.

Diego Presa es uno de los encargados de reinterpretar al Choncho, y en conversación con la diaria habló de la importancia del autor. “En la canción uruguaya hay distintas vertientes, distintos linajes. A fines de los años 70 y principios de los 80 se dio uno de los momentos más seminales, y Lazaroff representa uno de esos caminos”.

“En ese momento estaba muy interrelacionado lo político y lo estético. Esa vertiente de la canción uruguaya consideraba que, para un hombre nuevo, una música nueva. Había un sentido fuertemente revolucionario en la manera en la cual ellos encaraban una canción. Entonces, en una época muy fuerte de la canción uruguaya, Lazaroff representa uno de sus costados más jugados”.

Dice que recibió la invitación “con cierta sorpresa, pero con mucho entusiasmo. Representaba un desafío acercarme a la obra de Lazaroff, que quizás no sea la más cercana a mi universo de referencias”. “Me pareció buenísimo que se planteara un abanico de intérpretes que abren la cancha, porque no necesariamente representan a los herederos de esa tradición de la canción uruguaya”, destacó.

Su tema elegido fue “Corriente”. “Me pareció una canción preciosa, con una letra muy bella e interpretada de una manera muy cerrada en sí misma, muy perfecta, en la interpretación de guitarra y voz. En la guitarra de Lazaroff se nota el sentido renovador en el encare armónico, y está cantada muy bien por Daniel Magnone. Y me parecía que yo podía llegar a meterme y releerla, acercarla a mi universo, con mucho respeto y sabedor de las diversas distancias que me separan de ese grupo de autores e intérpretes”. “Podía aportar una relectura, otra visión, otra manera de sumergirse en ese clima que propone la corriente. Lo hice con los elementos que me son más cercanos: traté de acercar esa complejidad armónica a una cuestión más sencilla, un mundo más conocido, y traté de llevar la tímbrica de la guitarra a lo que estoy haciendo en este momento. Fue una experiencia muy rica y súper interesante de acercarme a una obra tan fuerte”, contó.