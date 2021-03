En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Derly Martínez, que se convirtió en una de las voces emblemáticas de la radio uruguaya gracias a su trabajo como locutor y recitador en la radio Clarín.

Martínez trabajaba como mozo en el bar de la esquina de la emisora. “Iba a llevar cortados, café, medialunas. Y mientras iba ahí me quedaba un ratito mirando cómo era todo eso, porque era lo que me gustaba. De chico había nacido para esto”, contó hace unos años en la radio Uno de Tala.

“Un día que quedó un bachecito porque se iba uno de los operadores, quedaba para hacer un turnito y yo dije 'esta es la mía'”, recordó. Era enero de 1964 y Martínez quedó a prueba como operador y luego llegaría al rol de locutor.

Por entonces Clarín pasaba todo tipo de música. “Pero no podíamos competir con nadie, entonces la dirección decidió, porque al director le gustaba Gardel, hacer ese perfil. Y la verdad es que le funcionó”.

Allí permaneció durante más de cuatro décadas, anunciando la música de Carlos Gardel a todas las horas pares y pronunciando frases como: “Clarín, música típica y folclórica para la cuenca del Plata”.

Otra característica de la radio eran los versos que recitaba de obras como el Martín Fierro de José Hernández o poesías de Bartolomé Hidalgo y Juan Zorrilla de San Martín. “Yo al principio no estaba muy de acuerdo porque le decía que no me iba a salir”, declaró a Efe a fines del año pasado.

Trabajó como locutor de cabina en canal 12 y, luego, 20 años como sonidista. También fue locutor deportivo junto al recordado Ruben Casco, pero la radio una de las ocupaciones era la que más le gustaba. “Fui dejando cosas para quedarme sólo con la radio. Dejé el fútbol en el año 90 y el canal en el 95”. Su retiro llegó en 2005.