La plaza uruguaya continúa siendo favorable para la realización de series de grandes plataformas. Hace algunos días comenzó la filmación de una serie de Prime Video, el servicio de streaming de Amazon.

Se trata de Porno y helado, un proyecto creado, guionado, dirigido y protagonizado por Martín Piroyansky. Cuenta la historia de un hombre inmaduro (Piroyansky) que junto a su mejor amigo (Nachito Saralegui) y una joven estafadora (Sofía Morandi) crea una banda de rock falsa que termina triunfando. ¿El título? Tiene que ver con el amor de los dos amigos por ver pornografía y comer helado, que inspira su primer éxito musical.

El rodaje de la serie comenzó en los primeros días de marzo y se extenderá durante tres meses hasta completar los ocho episodios de 30 minutos de duración, que se estrenarán este mismo año. Según la productora Salado, encargada del proyecto, actualmente se está filmando en Punta del Este.

Porno y helado cuenta con un detalle que la hizo muy atractiva para los programas del espectáculo, y es que dentro del elenco, que incluye a figuras como Martín Pavlovsky y Favio Posca, también se encuentra Susana Giménez.

De hecho, la semana pasada la diva de los teléfonos publicó un video en sus redes sociales en el que anticipa su participación. “Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie que se llama Porno y helado. No es nada que... porno no es. Pero es muy graciosa, es muy divertida”, dijo.

“Yo hago uno de los capítulos. Uno y poquito. Es un cameo, lo que se llama un cameo. O sea que no soy la protagonista, hago una cosa chiquita. Pero me divierte, porque hace un año y medio que no hago nada así artístico. Tenía ganas de hacerla”, agregó, mientras bromeaba con dar detalles de la trama.