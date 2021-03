El sábado se realizó una nueva entrega de los Premios Goya a lo mejor del cine español que pasó por las salas de ese país. La ceremonia híbrida, con Antonio Banderas y María Casado desde Málaga y los nominados desde sus hogares, premió a Las niñas como Mejor película.

La obra de Pilar Palomero, una historia sobre la pérdida de la inocencia ambientada en la Zaragoza de 1992, partía como una de las favoritas con nueve nominaciones, y terminó quedándose con cuatro premios. Al principal hay que sumarle el de Mejor dirección novel, Mejor guion original y Mejor dirección de fotografía.

El drama sobre la migración Adú, que había recibido trece nominaciones, también logró cuatro galardones: Mejor dirección (Salvador Calvo), Mejor sonido, Mejor dirección de producción y Mejor actor revelación. Este último premio fue para Adam Nourou, primer intérprete negro en ganarlo, según Europa Press.

Por último, la película con mayor número de galardones fue Akelarre, drama histórico que transcurre en el País Vasco en 1609. Triunfó en las categorías de Mejor vestuario, Mejor maquillaje y peluquería, Mejores efectos especiales, Mejor música original y Mejor dirección artística.

Lista completa de ganadores

-Mejor película: Las niñas -Mejor dirección: Salvador Calvo (Adú) -Mejor actor protagonista: Mario Casas (No matarás) -Mejor actriz protagonista: Patricia Lopez Arnaiz (Ane) -Mejor película europea: El padre de Florian Zeller -Mejor película iberoamericana: El olvido que seremos (Colombia), de Fernando Trueba -Mejor actor de reparto: Alberto San Juan (Sentimental) -Mejor actriz de reparto: Nathalie Poza (La boda de Rosa) -Mejor película de animación: La gallina Turuleca -Mejor película documental: El año del descubrimiento -Mejor guion adaptado: David Pérez Sañudo y Marina Parés Pulido (Ane) -Mejor guion original: Pilar Palomero (Las niñas) -Mejor dirección artística: Mikel Serrano (Akelarre) -Mejor montaje: Sergio Jiménez (El año del descubrimiento) -Mejor dirección de fotografía: Daniela Cajías (Las niñas) -Mejor cortometraje de animación: Blue & Malone: Casos Imposibles -Mejor cortometraje documental: Biografía del cadáver de una mujer -Mejor cortometraje de ficción: A la cara -Mejor música original: Aránzazu Calleja y Maite Arroitajauregi (Akelarre) -Mejor canción original: “Que no, que no” de Rozalén (La boda de Rosa) -Mejor dirección novel: Pilar Romero (Las niñas) -Mejor actor revelación: Adam Nourou (Adú) -Mejor actriz revelación: Jone Laspiur (Ane) -Mejor dirección de producción: Ana Parra y Luis Fernández Lago (Adú) -Mejores efectos especiales: Mariano García Marty y Ana Rubio (Akelarre) -Mejor sonido: Eduardo Esquide, Jamaica Ruíz García, Juan Ferro y Nicolas de Poulpiquet (Adú) -Mejor maquillaje y peluquería: Beatushka Wojtowicz y Ricardo Molina (Akelarre) -Mejor diseño de vestuario: Nerea Torrijos (Akelarre)