El próximo 28 de mayo se lanzará The Width of a Circle, un disco doble con 21 temas inéditos de David Bowie que quedaron fuera del aclamado The Man Who Sold the World (1970), recientemente relanzado como Metrobolist, el título preferido por su autor.

Aquel álbum abría con la canción “The Widht of a Circle”, que ahora da título a esta recopilación de temas, que incluye tomas de 1970 extraídas de una sesión que Bowie grabó para el periodista John Peel junto a The Tony Visconti Trio. También habrá cinco canciones realizadas para la banda de sonido del telefilme The Looking Glass Murders y otras versiones remezcladas por el propio Tony Visconti en 2020.

The Width of a Circle saldrá como doble CD y también tendrá su edición en vinilo, cuenta Efe. Además, el mismo día de su lanzamiento se pondrá a la venta una edición de The Man Who Sold the World en formato picture disc, es decir, en vinilo con una imagen grabada en su superficie, la misma de su relanzamiento en 1972.

La mencionada obra de 1970 fue el tercer álbum de estudio de David Bowie y lo llevó a sonoridades más oscuras para hablar de temas como la religión o la guerra. Visconti fue el productor, y para su creación se sumaron músicos como el baterista Mick Woodmansey y el guitarrista Mick Ronson, quien también jugó un papel fundamental en la dirección musical.

Bowie falleció a causa del cáncer el 10 de enero de 2016, dos días después de cumplir 69 años y editar Blackstar. Su último álbum de estudio, grabado en secreto en Nueva York y producido en conjunto con Visconti, fue su “regalo de despedida” a los fans.