Empiezo por el final, terminaré en el principio.

Mis intereses quizás no fueron muy saludables.

Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí

sólo seguir cantando.

La traición duele hacia atrás (no sabés cuándo comienza),

un ángel zonzo amateur me condenó al Paraíso.

Sólo me falta saber la fecha y el lugar

y allí iré, cantando.

Mis amores refugié en el arcón del amor propio.

Al soberbio todo le es sufrido y muy aburrido.

Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí,

sólo marchar cantando.

Más de una vez me escuché decir

que en la resistencia está

todo el hidalgo valor de la vida.

Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí,

sólo esperar cantando.