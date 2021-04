Los uruguayos (y los uruguayófilos alrededor del mundo) se sorprendieron este martes por la aparición de un nuevo episodio de Tiranos Temblad, la ya clásica creación de Agustín Ferrando junto con Fernanda Montoro.

Con su tierna locución, que genera una atmósfera mucho más amigable que la gran mayoría de internet, el espacio continúa recopilando aquellos videos de Youtube filmados en nuestro país o aquellos videos extranjeros que refieren a él.

La edición dedicada al 2020 no es la excepción, aunque se trate de un año que ningún ciudadano del mundo podrá olvidar. El video de poco menos de 25 minutos comienza diciendo, con toda naturalidad: “Otro año en Uruguay. Bajaron un mastelero. Empezó una pandemia. Un rayo rompió una estatua. Hubo un concurso de puentes...”. Claro que una de estas cosas no es como las otras.

“La protagonista del 2020 fue la pandemia. No hablar de ella en un resumen del año es imposible. Pero voy a intentar enfocarme en todo lo otro que también pasó durante el año pasado en Uruguay”, nos explica Ferrando.

Los primeros minutos del video están dedicados a aquellos turistas que recorrían el país en el muy lejano verano de 2020, para después incorporar a la narrativa la pandemia de coronavirus que vació las calles (y permitió que los carpinchos las recorrieran con tranquilidad).

Para Tiranos Temblad no hay acontecimientos pequeños, y esa fue parte de su magia desde el comienzo. Así que los drones que retratan paisajes urbanos desiertos se intercalan con extranjeros preparando tortas fritas o un automóvil que casi fue tragado por un hueco en el pavimento... un hueco sospechosamente parecido al contorno del “mejor país”.

Hay momentos increíbles, como enterarse de que en otros países creen que todas las casas uruguayas tienen nombre. Y otros que reflejan muy bien el sentimiento de un día en particular, como cuando los satélites de SpaceX cruzaron nuestro cielo todos muy ordenaditos y en fila.

Entre enigmas, cracks, videoclips estrenados el año pasado y recomendaciones de otros canales de Youtube, el especial del año “tan raro y difícil” se pasa volando. Y quizás sea por la voz de su creador, por la elección de las piezas o por la realidad sanitaria de 2021, pero queda la sensación de que el año no fue tan malo.

Ferrando piensa lo mismo: “Comparando a cómo están las cosas ahora y al repasarlo a través de los videos que se subieron a Youtube, me permitió ver 2020 con cierta perspectiva. Y me di cuenta de que, para la locura que fue el mundo durante 2020, seguramente más de uno hubiera querido que la pandemia lo encuentre en...”. Ya saben dónde.

La historia

El primer video llegó a fines de 2012, prometiendo un “resumen de acontecimientos uruguayos”. En pocos minutos (entre cinco y diez) circulaban los hallazgos de Ferrando, matizados con momentos como “El crack de la semana”, además de participaciones que se transformaban en sus propios memes.

Este formato periódico duró 75 episodios, más especiales y hasta un spin-off, siempre como un hobby para su creador. Por eso, cuando sintió que se cerraba un ciclo, Tiranos Temblad se transformó en un resumen anual, siempre esperado por sus seguidores.

Mientras tanto, Ferrando estuvo ocupado en el mejor sentido, con producciones como el ciclo Otra semana en Cartoon, de Cartoon Network, y experimentos puntuales como Analizando humanos, en donde estudió a aquellas personas que atraviesan el mítico cruce de Abbey Road emulando a The Beatles.

Los fans

Tiranos Temblad tiene muchos seguidores alrededor del mundo. Uno de ellos es el historietista y humorista Gustavo Sala, que además de ser uruguayófilo es fanático del programa. Tanto, que para la presentación de su libro Casi uruguayo se dio el lujo de contar con Agustín Ferrando entre los panelistas.

Consultado sobre las razones de tanta pasión, Sala dijo a la diaria: “Tiranos Temblad tiene uno de los valores más preciados para los que hacemos humor, que es la sorpresa. Después de tantos episodios y tantos años no deja de sorprenderme. Y otro milagro que tiene es que logra una narración a partir de un montón de pedazos inconexos o de una cantidad de fragmentos que termina convirtiéndose en una historia, en un viaje”.

“Es una obra indivisible de Youtube. En Youtube vemos charlas filmadas de centros culturales, programas de televisión, conciertos... Vemos un montón de cosas que están subidas, pero vienen de otro origen. Y me parece que Tiranos no es televisión, no es un programa, no es una película, no es un corto. Es Youtube puro”, agregó.

“También diría que Tiranos nos cuenta que cualquier persona puede ser un personaje. Que cualquier cosa puede ser posible. Y que, evidentemente, Uruguay es el mejor país”.