Entre 2009 y 2018 se emitieron, en varias ocasiones y a través de la televisión pública (TNU y TV Ciudad), las dos temporadas de la serie documental Historia de la música popular uruguaya. Pero el proyecto encabezado por Juan Pellicer no se agotó en eso, y los insumos generados durante la producción pasaron a formar parte de un archivo online alojado en la muy conveniente dirección www.historiadelamusicapopularuruguaya.com.

Se trata en su mayor parte de artículos de prensa publicados en la segunda mitad del siglo pasado, que todavía no habían sido digitalizados. En la propia página se aclara que no se trata de una muestra representativa, sino de una selección de aquello que surgió en la investigación. “El archivo no es exhaustivo y está en constante crecimiento”, afirman. Y sobre este último punto, en las últimas horas se anunció que la web no solamente fue actualizada, sino que se sumaron nuevos valiosos documentos de la historia musical de nuestro país, gracias al aporte de músicos y sellos discográficos y al apoyo del Fondo Concursable para la Cultura. “A los 31 músicos reseñados en nuestro archivo desde 2015 sumamos en esta nueva etapa fichas individuales y documentos de otros 28”, dicen los responsables en un comunicado.

Entre otros, tienen su ficha Eduardo Mateo, Eduardo Darnauchans, Jorge Lazaroff, Gastón Ciarlo Dino, El Kinto, Laura Canoura, Mariana Ingold, Vera Sienra, Rubén Olivera, Rumbo, Mauricio Ubal, Jorge Bonaldi, Los Mockers, Carlos Gardel, Julio Sosa y Karibe con K.

Pueden encontrarse en el archivo más de 1.000 documentos, que incluyen fotografías, notas de prensa, afiches, reseñas y entrevistas.

Además, la primera temporada puede verse a través de los links recopilados en la página de Facebook del proyecto.