A partir de hoy y de lunes a viernes, una treintena de artistas pasarán por el canal de Youtube de la Sala Verdi a contestar la pregunta que da nombre a este ciclo de entrevistas: ¿Qué hacer?

Con el subtítulo “Colectivizando las incertidumbres”, cada uno de ellos reflexionará en forma breve acerca de este momento “de particular incertidumbre” para el movimiento artístico, tanto en nuestro país como en el mundo.

La característica que reúne a todos los entrevistados es haber pasado por el escenario de Sala Verdi en esta última década de gestión, que tiene a Gustavo Zidán como director.

“En este desnorte que tenemos y con estas incertidumbres por las que estamos atravesados, está bueno preguntarle al sector artístico qué se podría hacer”, dijo Zidán a la diaria.

En medio de una actualidad en la que, para el director, “todo el sector independiente de la cultura ha sido masacrado”, surgen ideas para estar activos. “Para seguir conectando con algún sector del público que nos frecuentaba y para estar activos nosotros en temas útiles”.

Así surge el proyecto, que cuenta con Miguel Grompone en la dirección, Thamara Martínez Carpanessi en la producción y Fermín Torres Etcheguía en la dirección de fotografía. La primera semana responderán la actriz y docente Carla Moscatelli, el actor César Troncoso, la actriz y directora Pilar Rosello, el director de orquesta Maximiliano Burghi y la actriz Alejandra Wolf.

“Tratamos de que fuera una paleta amplia, de que fuera bien variopinto. A mí no me gusta definir la sala como una sala ecléctica, porque siempre en el eclecticismo entra también a tallar el cualquiercosismo, y nosotros tenemos criterios editoriales, criterios curatoriales en la sala. La sala no programa todo, y no por un tema de gustos”.

La reconversión obligada de los últimos años llevó a una reflexión acerca del futuro del teatro en una futura nueva normalidad. Zidán expresó: “Estoy convencido de que tenemos que volver a hacer lo mismo. Puedo ser acusado de conservador, pero creo que hay que volver a hacer lo que hacíamos, porque es lo que sabemos hacer”.

“Nosotros hemos tratado de hacer propuestas que son como una especie de híbrido. Marianella Morena lo definió muy bien: híbridos performáticos. Pero no somos cineastas, no somos realizadores de audiovisual. Lo nuestro es el arte presencial y es para lo que nos preparamos, lo que sabemos y lo que nos gusta hacer”.

Sí cree que el arte presencial podrá sumar lenguajes. “De la misma manera que evolucionaron muchísimo el sonido, la iluminación, la intervención de la imagen dentro del espectáculo en vivo, seguramente incorporemos lenguajes que se transitaron en este tiempo y que puedan convivir con lo escénico”.

Al mismo tiempo, el lenguaje audiovisual deberá ser respetado. “Sabemos que de ahora en más no soportaríamos ver ningún registro de nada, aunque sea solamente para tenerlo como archivo, a una cámara con el micrófono de la cámara. Ese tipo de cosas creo que va a cambiar para bien”.

La lista completa de artistas participantes puede encontrarse en la página web de la sala.