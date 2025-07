“Vamos a tener dos escenarios enfrentados”, arranca Fabricio Berti, alias Cacciatore, uno de los músicos protagonistas del festival 25 Hour Party People de este fin de semana. “Y esos dos escenarios van a estar mirando a la pista, con lo que pretendemos generar una energía fuerte”, continúa la DJ y selectora musical Wanda Martin, gestora del evento, aficionada a la música dance y experta conocedora de su historia. “No vas a tener que esperar un rato para que termine una banda y empiece la otra”, acota Fabricio, “porque siempre va a haber música sonando”. Ambos hablan de una gran fiesta como broche del festival.

La ambiciosa idea se le ocurrió a Martin, que la había imaginado dos años atrás, con el nombre del influyente single “Sleeper in Metropolis”, de la británica Ann Clark, en el aniversario número 40 de su lanzamiento: “Eso quedó en la nada, hasta que un día Gabriel Lazaneo, conductor de El Bloque Radio, que trabaja en Sala Rincón, le comentó a Flavio Lira que tenía ganas de armar un festival, con una idea parecida a la mía, y entonces Flavio le dijo que hablara conmigo”.

Fabricio y Wanda coinciden en que la nueva denominación, 25 Hour Party People –una referencia directa al tema “24 Hour Party People” de la banda británica Happy Mondays y a la película del mismo nombre aparecida en 2002– le calza justo no sólo a la propuesta musical de esta fiesta montevideana, sino también al lugar elegido, similar al célebre boliche europeo La Hacienda: el espacio de encuentro más emblemático de la movida musical de Manchester, durante los años 80 y comienzos de los 90, instalado en una fábrica abandonada y gestionado por el sello Factory Records.

“La premisa para armar esta grilla fue música con sintetizadores”, cuenta Martin. “Es un poco lo que todos los artistas tienen en común, dentro de una gran diversidad de propuestas. Si pensás en lo que hace Eroguro, es más un industrial; si pensás en Traumadoll, es más electroclash, y si pensás en Dani Umpi, es más un pop”, señala, dentro de la propuesta del festival, cuya jornada del sábado también tendrá actuaciones de Gia Love, Música de Trolxs, Vera, Claudio Martínez, Wanda Martin y Cacciatore, que define a su propuesta en el marco del synth y el dream pop. El domingo será el turno de Los Bosques, Corvis, Amigovio, Cretina Turner, Eros White, Goro Gocher, Kevin Royk, KNDi.Bot y DJ Academy.

“Lo interesante es que dentro de ese panorama hay de todo un poco. Porque tenés desde indie hasta cuestiones más performáticas, o más vinculadas con el rock, lo bailable, el pop, o con lo no tan pop”, reflexiona Wanda, que define el programa como una selección interesante del under local. “Pasa que muchas veces cada uno está en su movida, sin saber el uno del otro. Entonces, juntémonos; ese también es uno de nuestros objetivos”, dice Fabricio.

“De hecho, ahora estamos todos en un grupo de Whatsapp, intercambiando ideas y todo, y así empezás a conocer artistas, gente y proyectos que no conocías”, cuenta Wanda, que habla con entusiasmo de “mirar el mapa del Montevideo pop para ver qué es lo que pasa” y “unificar una escena que existe hace mucho tiempo”: “Me gustaría que el pop local tenga su propia movida y punto. No que siempre se termine en esos toques con bandas de rock, que no está mal, pero estaría mejor que los artistas de pop se puedan manejar en espacios de su propia movida”.

Bailar en la tuya

Entre los discos fundamentales de la música de esta fiesta y de sus gustos personales, el primero que se le viene a la cabeza a Fabricio es el Violator, de Depeche Mode, mientras Wanda entiende que no debería faltar el álbum E=MC², de Giorgio Moroder: “Ahí también empieza el ítalo electrónico”, apunta.

Fabricio agrega a la lista Substance, de New Order, y Separations, de Pulp. Wanda recuerda entre sus predilectos a Saint Etienne, Ladytron, The Knife y a la francesa Miss Kittin, cuya música ubica en un “antes y después” de sus influencias. En el mismo sentido, Fabricio menciona a The Faint, con su álbum Danse Macabre: “Ellos venían a decirte que el rock también podía ser bailable”.

En esa sintonía, Wanda remarca que los concurrentes al festival podrán encontrar música pop, new romantic, new wave, “si empezás a aislar todas las capas que tenés”, aunque, al final, “todos hacen música para bailar”, asegura. “Nos interesa que se arme una pista inclusiva. No importa quién sos, venís a liberarte de todos los problemas que tenés, a ser feliz un rato, a dejarlo todo ahí”. Por último, anuncia: “Mi set va a ser bien para arriba, y no creo que vaya a haber otras cosas, tipo Lana del Rey”.