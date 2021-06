No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Entre el 23 y el 25 de junio se realizarán las jornadas “Las venas abiertas de América Latina 50 años después”, en el aniversario del libro de Eduardo Galeano. El encuentro contará con la participación de investigadores de la Universidad de la República (Udelar) y de universidades del exterior, y será transmitido por el canal de Youtube de la Udelar.

El objetivo de esta actividad es analizar y problematizar el lugar de Las venas abiertas de América Latina en el pensamiento intelectual latinoamericano, tomando en cuenta que fue una obra de gran impacto cultural y social tanto en Uruguay como en el mundo, pero también escasamente abordada en recintos académicos.

El miércoles, de 10.00 a 12.00, se desarrollará la mesa “Galeano y el mundo cultural rioplatense de finales de los 60”, que contará con las ponencias “El ángel dado vuelta: ciencias sociales, ensayo y modernización”, de Ximena Espeche (Chile, UNQ-Conicet); “Precedencias y procedencias: crónica periodística, testimonio y ensayo en Las venas abiertas de América Latina”, de Patricia Funes (UBA); y “Galeano, Guatemala y la Guerra Fría latinoamericana: pasado y presente de un texto”, de Roberto García Ferreira (Udelar). Moderará Vania Markarian, del Archivo General de la Universidad (AGU, Udelar).

Ese mismo día entre las 18.00 y las 20.00 será el momento de “Debates latinoamericanos sobre el binomio desarrollo-subdesarrollo”, mesa moderada por Pablo Messina (Udelar). Allí se presentarán las ponencias “La teoría de la dependencia en Las venas abiertas de América Latina”, de Claudio Katz (UBA); “Herencia colonial, dependencia y subdesarrollo en América Latina: Historia de una idea”, de María Inés Moraes (Udelar); y “‘La terapéutica empeora al enfermo’: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en la crítica de Galeano”, de Christy Thornton (Johns Hopkins University).

El jueves 24, de 10.00 a 12.00, podrá verse la mesa “La idea de América Latina y Galeano”, con las ponencias “Galeano entre Rodó y Fernández Retamar”, de Hugo Achugar (Udelar); “Galeano en el exilio”, de Jeremy Adelman (Princeton University); y “La futurología de Las venas abiertas de América Latina”, de Mary Louise Pratt (New York University). Moderará Marcela Echeverri (Yale University).

Mientras tanto, de 18.00 a 20.00 será el turno de “Usos del pasado e historia de América Latina en Las venas abiertas de América Latina”. Esta mesa, moderada por Aldo Marchesi (Udelar), presentará las ponencias “Continuidades y rupturas en la interpretación del pasado y en los horizontes de futuros”, de Elizabeth Jelin (IDES); “Eduardo Galeano: historia y revisionismo”, de Rafael Rojas (CEH, El Colegio de México); y “El Galeano de los gringos”, de Peter Winn (Tufts University).

Por último, el viernes también habrá dos mesas. De 10.00 a 12.00 estará “El libro y 50 años de debate político en América Latina”, con las ponencias “Las venas abiertas de 1971: a medio siglo de un año decisivo”, de Carlos Aguirre (University of Oregon); “Da esquerda à direita, a recepção de Veias abertas no campo político brasileiro”, de Rodrigo Patto Sá Motta (UFMG); y “Un fantasma recorre América Latina: el indio como objeto y sujeto en Las venas abiertas de América Latina y en 50 años de debate político”, de Sinclair Thomson (New York University). Jimena Alonso (Udelar) estará a cargo de la moderación.

De 18.00 a 20.00, para finalizar el encuentro, llegará “Balance y nuevas perspectivas: el archivo de Eduardo Galeano en el Archivo General de la Universidad de la República”. Allí se presentarán Rafael Casares (AGU, Udelar), el escritor Román Cortázar, Marcela Echeverri y Vania Markarian, con moderación de Aldo Marchesi.

En la página de la Udelar puede encontrarse una descripción de cada ponencia.

Las jornadas “Las venas abiertas de América Latina 50 años después” son organizadas por el Archivo General de la Universidad, el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, y el Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.