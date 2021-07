No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La cantante y presentadora italiana Raffaella Carrà murió este lunes a los 78 años, según comunicó su compañero, Sergio Japino, a la agencia Ansa. “Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre”, expresó.

El deceso se produjo luego de una enfermedad que “desde hace un tiempo había atacado su cuerpo menudo, pero lleno de energía”.

“Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del star system mundial, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrara nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso”, dice el comunicado de Japino.

Había nacido en Bolonia en 1943, con el nombre de Raffaella Maria Roberta Pelloni. Además de su carrera musical y como presentadora de televisión, “la Carrà" fue bailarina, compositora, coreógrafa y actriz.

Sus letras fueron revolucionarias para la época. ABC recuerda la letra escandalosa de “Para hacer bien el amor” y que “Luca” estaba dedicada a un amor no correspondido hacia un hombre homosexual. Por último, la famosa “03 03 456” decía: “Mi dedo está enrojecido de tanto marcar, se mueve solo sobre mi cuerpo y marca sin parar”. Hasta el Vaticano llegó a censurarla por mostrar el ombligo.

Tuvo un pasaje por Hollywood, según recordó El País de Madrid a fines del año pasado, pero no era un mundo para ella. “Cuando termina el trabajo a las cinco de la tarde todo el mundo sale de fiesta. Y yo ni me drogo ni bebo”, dijo. “Allí todo el mundo te dice 'I love you' enseguida. Para querer a alguien primero tienes que conocerlo, ¿no?”. Por eso rompió su contrato con Fox y volvió al hogar materno.

En esa misma entrevista declaró que no le gustaba la palabra “jubilación”, aunque estaba feliz con todo lo realizado en su vida. “He tenido tantas satisfacciones que puedo decir que podría no hacer más”.