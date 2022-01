No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En la más reciente edición del Festival de Cine de Sundance, uno de los certámenes más importantes del cine independiente, una coproducción de Bolivia, Uruguay y Francia ganó el premio del jurado en la sección internacional.

Se trata de Utama, dirigida por el boliviano Alejandro Loayza y rodada en quechua y español, una historia original que reflexiona sobre la globalización y las consecuencias de la crisis climática en comunidades indígenas.

La película, una coproducción de La Mayor Cine, cuenta con la edición de Fernando Epstein, su directora de fotografía es la uruguaya Bárbara Álvarez y parte de la composición sonora está a cargo de Fernando Cabrera.

“Quería mostrar una realidad que está muy cerca de las ciudades”, había dicho Loayza a Efe luego de que exhibieran por primera vez la cinta en Sundance. “Ya hay compatriotas que han tenido que dejar sus hogares por el cambio climático”.

Una anciana pareja indígena, interpretada por José Calcina y Luisa Quispe, hace frente a la sequía. Sin experiencia previa de actuación, están casados en la vida real. “Actúan con naturalidad y sentimiento porque empatizan realmente con la historia”, agregó el director, que tuvo que convencerlos para que salieran en cámara.

Debido al aumento de contagios de coronavirus en Estados Unidos, la edición 2022 de Sundance canceló su encuentro físico en Park City, Utah y celebró un certamen digital. En la categoría de ficción internacional, el premio de la audiencia fue para la finlandesa Girl Picture.

El documental indio All That Breathes y el brasileño The Territory ganaron el premio del jurado y el de la audiencia, respectivamente, mientras que el premio del jurado en la competición local fue para Nanny y el del público para Cha Cha Real Smooth.